Войска РФ наносят удары по энергетике Сумщины: в двух районах возможны перебои со светом

РФ атакует энергетику Сумщины

Сегодня в течение дня враг пытается оставить без электроснабжения населенные пункты Сумщины, атакует энергетику.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Перебои со светом

Отмечается, что российские войска наносят удары по энергетической инфраструктуре области. В населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов возможны перебои с электроснабжением, часть потребителей временно остается без света.

Энергетики и аварийные бригады работают над оперативным восстановлением электроснабжения.

Пункты несокрушимости

Григоров подчеркнул, что пункты несокрушимости в громадах должны быть в готовности.

"В случае длительных отключений электроэнергии люди должны иметь возможность воспользоваться ими", - добавил он.

обстрел (15227) Сумская область (2115) энергетика (1328) Ахтырский район (39) Сумский район (530)
