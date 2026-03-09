Войска РФ наносят удары по энергетике Сумщины: в двух районах возможны перебои со светом

Сегодня в течение дня враг пытается оставить без электроснабжения населенные пункты Сумщины, атакует энергетику.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Перебои со светом

Отмечается, что российские войска наносят удары по энергетической инфраструктуре области. В населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов возможны перебои с электроснабжением, часть потребителей временно остается без света.



Энергетики и аварийные бригады работают над оперативным восстановлением электроснабжения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Сумской области: атаковано 29 населенных пунктов, пятеро раненых. ФОТОрепортаж

Пункты несокрушимости

Григоров подчеркнул, что пункты несокрушимости в громадах должны быть в готовности.

"В случае длительных отключений электроэнергии люди должны иметь возможность воспользоваться ими", - добавил он.

Читайте также: Российский дрон попал в частный сектор Сум: есть пострадавшие