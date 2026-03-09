Війська РФ завдають ударів по енергетиці Сумщини: у двох районах можливі перебої зі світлом

Сьогодні протягом дня ворог намагається залишити без електропостачання населені пункти Сумської області, атакує енергетику.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перебої зі світлом

Зазначається, що російські війська завдають ударів по енергетичній інфраструктурі області. У населених пунктах Сумського та Охтирського районів можливі перебої з електропостачанням, частина споживачів тимчасово залишається без світла.



Енергетики та аварійні бригади працюють над оперативним відновленням електропостачання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: атаковано 29 населених пунктів, п’ятеро поранених. ФОТОрепортаж

Пункти незламності

Григоров наголосив, що пункти незламності у громадах мають бути у готовності.

"У разі тривалих відключень електроенергії люди повинні мати можливість скористатися ними", - додав він.

Також читайте: Російський дрон влучив у приватний сектор Сум: є постраждалі