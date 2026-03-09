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Новини Удари по енергетиці Обстріли Сумщини
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Війська РФ завдають ударів по енергетиці Сумщини: у двох районах можливі перебої зі світлом

РФ атакує енергетику Сумщини

Сьогодні протягом дня ворог намагається залишити без електропостачання населені пункти Сумської області, атакує енергетику.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Перебої зі світлом

Зазначається, що російські війська завдають ударів по енергетичній інфраструктурі області. У населених пунктах Сумського та Охтирського районів можливі перебої з електропостачанням, частина споживачів тимчасово залишається без світла.

Енергетики та аварійні бригади працюють над оперативним відновленням електропостачання.

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Пункти незламності

Григоров наголосив, що пункти незламності у громадах мають бути у готовності.

"У разі тривалих відключень електроенергії люди повинні мати можливість скористатися ними", - додав він.

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обстріл (34484) Сумська область (4785) енергетика (3850) Охтирський район (54) Сумський район (627)
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Чому не піднімається питання протистояння ворожим КАБам,суки постійно і методично стирають прифронтові міста?
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09.03.2026 18:49 Відповісти
А як їм протистояти ?
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09.03.2026 19:10 Відповісти
Обіцяли посилити ПВО області. Чи посилили - це питання. Відчуття, що нічого не змінилося в кращій бік.
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09.03.2026 19:41 Відповісти
Стріляють весь вечір з тих столітніх браунінгів і що з того. Один об'єкт в містечку, крім залізниці, підстанція - і ту не захистили від шахеда.
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09.03.2026 20:47 Відповісти
Можливі перебої? Цей зелений брехун не хоче знати що світла немає навіть на залізниці південніше Сум.
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09.03.2026 20:42 Відповісти
 
 