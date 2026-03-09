Доба на Сумщині: атаковано 29 населених пунктів, п’ятеро поранених. ФОТОрепортаж

За добу російські війська обстріляли 29 населених пунктів Сумщини. П’ятеро людей поранені, пошкоджено будинки, транспорт та інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

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У Сумській МТГ дістали поранення троє людей. Пошкоджено тепловоз, тролейбусну лінію, вікна торгового центру, приватні будинки, автомобіль.

У Новослобідській громаді дістали поранення 71 та 61-річний чоловіки, пошкоджено будинок.

У Зноб-Новгородській та Миропільській громадах пошкоджено приватні будинки, а у Краснопільській - автомобіль.



"На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці проводили огляд територій, фіксували руйнування", - зазначили у поліції.

Наслідки атаки









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