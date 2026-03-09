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Сутки на Сумщине: атаковано 29 населенных пунктов, пятеро раненых. ФОТОрепортаж
За сутки российские войска обстреляли 29 населенных пунктов Сумской области. Пять человек ранены, повреждены дома, транспорт и инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.
В Сумской ГТГ получили ранения три человека. Повреждены тепловоз, троллейбусная линия, окна торгового центра, частные дома, автомобиль.
В Новослободской громаде получили ранения 71 и 61-летние мужчины, поврежден дом.
В Зноб-Новгородской и Миропольской громадах повреждены частные дома, а в Краснопольской - автомобиль.
"На местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники. Правоохранители проводили осмотр территорий, фиксировали разрушения", - отметили в полиции.
Последствия атаки
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Сергій Козак #608679
показать весь комментарий09.03.2026 08:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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