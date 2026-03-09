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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Сутки на Сумщине: атаковано 29 населенных пунктов, пятеро раненых. ФОТОрепортаж

За сутки российские войска обстреляли 29 населенных пунктов Сумской области. Пять человек ранены, повреждены дома, транспорт и инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

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В Сумской ГТГ получили ранения три человека. Повреждены тепловоз, троллейбусная линия, окна торгового центра, частные дома, автомобиль.

В Новослободской громаде получили ранения 71 и 61-летние мужчины, поврежден дом.

В Зноб-Новгородской и Миропольской громадах повреждены частные дома, а в Краснопольской - автомобиль.

"На местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники. Правоохранители проводили осмотр территорий, фиксировали разрушения", - отметили в полиции.

Последствия атаки

РФ обстреляла 29 населенных пунктов Сумщины: есть раненые
РФ обстреляла 29 населенных пунктов Сумщины: есть раненые
РФ обстреляла 29 населенных пунктов Сумщины: есть раненые
РФ обстреляла 29 населенных пунктов Сумщины: есть раненые

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Автор: 

обстрел (33131) Сумская область (4234)
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А зелена потвора відправив нашіх військових захищати ісраїльтян і піндосів бо він думае що так краще
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09.03.2026 08:31 Ответить
 
 