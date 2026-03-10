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Новости Фото Задержание корректировщиков Удары по энергетике
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Продавщица корректировала российские удары по предприятиям ОПК и ТЭЦ в Киеве, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве задержана российская агент, которая собирала информацию для нового обстрела энергетической инфраструктуры столицы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В частности, женщина проводила разведку возле городских теплоэлектроцентралей.

Корректировщица ударов РФ задержана в Киеве: подробности

Фигурантка следила за функционированием государственных и частных предприятий, работающих на оборонную промышленность Украины, передавая их координаты для подготовки ракетных атак.

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По данным СБУ, женщина "маскировала" свои разведывательные вылазки под видом прогулок с малолетней дочерью. При этом она регулярно меняла одежду и манеру поведения на улице.

"На самом деле, как установило расследование, агентка отслеживала техническое состояние энергообъектов после недавних ракетно-дроновых атак РФ и собирала актуальную информацию о состоянии предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как стало известно, злоумышленница отмечала координаты на гугл-карте, а затем фотографировала на телефонную камеру потенциальные "цели", - говорится в сообщении.

СБУ задержала женщину по месту жительства в Оболонском районе Киева.

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Кто работал на врага?

Задание оккупантов выполняла продавщица магазина одной из торговых сетей. В поле зрения рашистов она попала во время поиска "легких заработков" в Телеграм-каналах.

Согласившись на обещание быстрого подработка, женщина начала объезжать город, чтобы скорректировать новые ракетно-дроновые удары по киевским ТЭЦ и оборонным предприятиям.

Во время обысков у задержанной изъяли смартфон, с которого она координировала свои действия с куратором от ФСБ, и сменные сим-карты.

Корректировщица ударов РФ задержана в Киеве: подробности
Корректировщица ударов РФ задержана в Киеве: подробности
Корректировщица ударов РФ задержана в Киеве: подробности
Корректировщица ударов РФ задержана в Киеве: подробности

СБУ сообщила ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте: 15 лет тюрьмы получили рецидивисты-агенты РФ, совершавшие поджоги в Винницкой области, - СБУ

Автор: 

Киев (26454) СБУ (20767) корректировщик (182)
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Топ комментарии
+24
скільки вас ще , дебіли які наводять ракети на власний дім ?
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10.03.2026 10:00 Ответить
+21
Вони ніколи не скінаться, бо кацап - це генетика. Їх багато в царську сосію і совок завозили в Україну.
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10.03.2026 10:05 Ответить
+13
Ждуни ЛуганДона, коли їх бомбили кцп пдри повторювали за окупантами - Єто ЗСУ нас бомбіт...
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10.03.2026 10:06 Ответить
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Ждуни ЛуганДона, коли їх бомбили кцп пдри повторювали за окупантами - Єто ЗСУ нас бомбіт...
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10.03.2026 10:06 Ответить
Ну посоветуй еще как от тебя козла избавиться
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10.03.2026 11:03 Ответить
За що тобі гроші платять, хлопче?
Супервайзеру тебе пороти потрібно за нейхлюйське відношення.
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10.03.2026 12:40 Ответить
Так і живем - вони не кінчаються
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10.03.2026 09:58 Ответить
Вони ніколи не скінаться, бо кацап - це генетика. Їх багато в царську сосію і совок завозили в Україну.
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10.03.2026 10:05 Ответить
О, тут далеко не обов`язково має бути кацап. Може бути й українець, нажаль, у якого в роду ніколи не було кацапів...сам таких знаю...
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10.03.2026 10:37 Ответить
На жаль шобла в урядовому кварталі і ВР не ставить мети знищення рашистської агентури, а СБУ не вивчила досвід Другої світової по нейтралізації потенційних зрадників - в США згребли всіх американців та емігрантів японського і німецького походження разом з сім'ями в табори, де під наглядом і без зв'язку з зовнішнім світом, забезпечили їх роботою на оборонку до кінця війни. Після фільтрації частина чоловіків на добровільній основі потрапила до війська, але сім'ї все одно мусили жити в таборі. Такий вимушений крок мінімум на 70-80% зменшив об'єм роботи для контррозвідки. Для незначній кількості важкозамінних спеціалістів чи вчених з вищевказаних категорій громадян та їх сімей, які не були переміщені в табори, було призначено пильний нагляд ФБР.
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11.03.2026 00:12 Ответить
Кацап- це не про національність (скільки там у кацапів на росіїї національностей), кацап - стан душі культивований пропагандою і способом життя.
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11.03.2026 11:15 Ответить
Бо в час війни не саджати паскуд потрібно, а вирубувати. Брити під час Другої світової змогли звести агентуру Абвера до абсолютного нуля лише тому, що перевішали не лише штатних агентів, а й всіх саботажників з мародерами, в живих залишили лише кілька перевербованих шпигунів, як канали для дезінформації.
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10.03.2026 23:49 Ответить
скільки вас ще , дебіли які наводять ракети на власний дім ?
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10.03.2026 10:00 Ответить
Прибирання від сміття треба робити регулярно, що у хаті, що у країні)
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10.03.2026 10:04 Ответить
віддайте гниду киянам, залишаться лише шмaття
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10.03.2026 10:04 Ответить
Тут одне рішення(Береться таку суку за шкірку,вивозиться десь за межі міста в поле,прив'язується до стільця і висилається ці координати москалям з повідомленням,що тут стоїть або хаймарс,або якийсь підземний бункер ,і тоді її покарає рука праваславних братьєв.
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10.03.2026 10:06 Ответить
На початку війни робили простіше - примотували таку гніду плівкою до стовпу чи стовбуру у людному місці, вирізали у цій плівці деякі місця (щоб дістатися), писали пояснювальну шильдочку та залишали на пару годин.
Кажуть, доходило.
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10.03.2026 10:59 Ответить
....а потім стали людяніші,європеїдні..?((((
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10.03.2026 11:01 Ответить
Не знаю. Може заборонили самосуд, може вже запал потрохи став відходити...
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10.03.2026 11:06 Ответить
Як на мене це не самосуд,а приклад того,що буде з такими хероями.Воно ж виросло на книжках та фільмах совкової епохи,коли радисти чи розвідники викликали вогонь на себе ,типу...у фурманова здається "вєдітє агонь на мєня,нє жалєйтє агня"(Вона ж в Києві жила,а Київ прасують як Алепо,а отже знала,що її херойство ризиковане((
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10.03.2026 12:31 Ответить
Шооо? Апять?? Найчесніший і найвільніший Тєлєхрам?!!! 😲
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10.03.2026 10:06 Ответить
Чого морду заблюрили ?
Таку суку треба вічно пам'ятати, щоб при зустрічі плюнути в харю.
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10.03.2026 10:15 Ответить
При який ще зустрічі? Де ви з нею зустрічатися плануєте? За гратами? Вона має сісти мінімум років на 15.
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10.03.2026 10:43 Ответить
через 15 років
чи думаєте таке можна простити ?
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10.03.2026 14:42 Ответить
Шановне сбУ: поки "кращі із кращих" з вашої контори воюють на фронті, ви МАЄТЕ "працювати цілодобово" з такою продажною падалью, що "приперлась" з луГандонії;а не "прикривати дєрмаків і зелену наволоч"
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10.03.2026 10:18 Ответить
На жаль, і своєї падалі вистачає - цілком корінних киян, одеситів, вінничан, що чекають повернення у радянськи часи, бо їм бабусі наспівали про бєсплатниє квартіри, калбасу по 2,20 "із мяса, а не то что сєйчас" та самий вкусний в мірє пламбір...
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10.03.2026 11:04 Ответить
То може її використати для фальсифікації , який смітник щоб бомбили.
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10.03.2026 10:36 Ответить
Ну яка ж дебілка.... За 30 серебреників загрожує довічне з конфіскаціїю майна. Заробила так заробила.
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10.03.2026 10:37 Ответить
дочку побачить не скоро
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10.03.2026 10:44 Ответить
Х*йня а не людина.
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10.03.2026 11:48 Ответить
давно казала ,ще з 14р ,шо в Україні як продавчині так і таксісти 90% консерв "руського миру " ,СБУ треба там працювати , і їх у ціх сферах , є чим здивувати...
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10.03.2026 12:09 Ответить
але ОПа блище , можно починати з відти ...
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10.03.2026 12:11 Ответить
Публічна страта КОЛИ ???!!!
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10.03.2026 12:57 Ответить
Поховати її живцем
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11.03.2026 08:29 Ответить
Продавчиню треба на мотозкиню і зробити вішакиню.
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11.03.2026 14:58 Ответить
 
 