Продавщица корректировала российские удары по предприятиям ОПК и ТЭЦ в Киеве, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве задержана российская агент, которая собирала информацию для нового обстрела энергетической инфраструктуры столицы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В частности, женщина проводила разведку возле городских теплоэлектроцентралей.

Фигурантка следила за функционированием государственных и частных предприятий, работающих на оборонную промышленность Украины, передавая их координаты для подготовки ракетных атак.

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По данным СБУ, женщина "маскировала" свои разведывательные вылазки под видом прогулок с малолетней дочерью. При этом она регулярно меняла одежду и манеру поведения на улице.

"На самом деле, как установило расследование, агентка отслеживала техническое состояние энергообъектов после недавних ракетно-дроновых атак РФ и собирала актуальную информацию о состоянии предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как стало известно, злоумышленница отмечала координаты на гугл-карте, а затем фотографировала на телефонную камеру потенциальные "цели", - говорится в сообщении.

СБУ задержала женщину по месту жительства в Оболонском районе Киева.

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Кто работал на врага?

Задание оккупантов выполняла продавщица магазина одной из торговых сетей. В поле зрения рашистов она попала во время поиска "легких заработков" в Телеграм-каналах.

Согласившись на обещание быстрого подработка, женщина начала объезжать город, чтобы скорректировать новые ракетно-дроновые удары по киевским ТЭЦ и оборонным предприятиям.

Во время обысков у задержанной изъяли смартфон, с которого она координировала свои действия с куратором от ФСБ, и сменные сим-карты.









СБУ сообщила ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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