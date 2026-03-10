Продавщица корректировала российские удары по предприятиям ОПК и ТЭЦ в Киеве, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве задержана российская агент, которая собирала информацию для нового обстрела энергетической инфраструктуры столицы.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, женщина проводила разведку возле городских теплоэлектроцентралей.
Фигурантка следила за функционированием государственных и частных предприятий, работающих на оборонную промышленность Украины, передавая их координаты для подготовки ракетных атак.
По данным СБУ, женщина "маскировала" свои разведывательные вылазки под видом прогулок с малолетней дочерью. При этом она регулярно меняла одежду и манеру поведения на улице.
"На самом деле, как установило расследование, агентка отслеживала техническое состояние энергообъектов после недавних ракетно-дроновых атак РФ и собирала актуальную информацию о состоянии предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Как стало известно, злоумышленница отмечала координаты на гугл-карте, а затем фотографировала на телефонную камеру потенциальные "цели", - говорится в сообщении.
СБУ задержала женщину по месту жительства в Оболонском районе Киева.
Кто работал на врага?
Задание оккупантов выполняла продавщица магазина одной из торговых сетей. В поле зрения рашистов она попала во время поиска "легких заработков" в Телеграм-каналах.
Согласившись на обещание быстрого подработка, женщина начала объезжать город, чтобы скорректировать новые ракетно-дроновые удары по киевским ТЭЦ и оборонным предприятиям.
Во время обысков у задержанной изъяли смартфон, с которого она координировала свои действия с куратором от ФСБ, и сменные сим-карты.
СБУ сообщила ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Супервайзеру тебе пороти потрібно за нейхлюйське відношення.
Кажуть, доходило.
Таку суку треба вічно пам'ятати, щоб при зустрічі плюнути в харю.
чи думаєте таке можна простити ?