Продавчиня коригувала російські удари по підприємствах ОПК та ТЕЦ у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві затримано російську агентку, яка збирала інформацію для нового обстрілу енергетичної інфраструктури столиці.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зокрема жінка проводила дорозвідку біля міських теплоелектроцентралей.

Фігурантка стежила за функціонуванням державних та приватних підприємств, що працюють на оборонну промисловість України, передаючи їхні координати для підготовки ракетних атак.

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За даними СБУ, жінка "маскувала" свої розвідвилазки під виглядом прогулянок з малолітньою донькою. При цьому вона регулярно змінювала одяг та манеру поведінки на вулиці.

"Насправді, як встановило розслідування, агентка відстежувала технічний стан енергооб’єктів після нещодавніх ракетно-дронових атак рф та збирала актуальну інформацію про стан підприємств оборонно-промислового комплексу.

Як стало відомо, зловмисниця позначала координати на гугл-карті, а потім фотографувала на телефонну камеру потенційні "цілі", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала жінку за місцем проживання в Оболонському районі Києва.

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Хто працював на ворога?

Завдання окупантів виконувала продавчиня магазину однієї з торговельних мереж. До уваги рашистів вона потрапила під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах.

Погодившись на обіцянку швидкого підробітку, жінка почала об’їжджати місто, щоб скоригувати нові ракетно-дронові удари по київських ТЕЦ та оборонних підприємствах.

Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від ФСБ, та змінні сім-картки.









СБУ повідомила їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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