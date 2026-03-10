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Новини Фото Затримання коригувальників Удари по енергетиці
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Продавчиня коригувала російські удари по підприємствах ОПК та ТЕЦ у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві затримано російську агентку, яка збирала інформацію для нового обстрілу енергетичної інфраструктури столиці.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зокрема жінка проводила дорозвідку біля міських теплоелектроцентралей.

Коригувальницю ударів РФ затримано у Києві: подробиці

Фігурантка стежила за функціонуванням державних та приватних підприємств, що працюють на оборонну промисловість України, передаючи їхні координати для підготовки ракетних атак.

Читайте також: За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який готував замах на офіцерів ССО на Сумщині

За даними СБУ, жінка "маскувала" свої розвідвилазки під виглядом прогулянок з малолітньою донькою. При цьому вона регулярно змінювала одяг та манеру поведінки на вулиці.

"Насправді, як встановило розслідування, агентка відстежувала технічний стан енергооб’єктів після нещодавніх ракетно-дронових атак рф та збирала актуальну інформацію про стан підприємств оборонно-промислового комплексу.

Як стало відомо, зловмисниця позначала координати на гугл-карті, а потім фотографувала на телефонну камеру потенційні "цілі", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала жінку за місцем проживання в Оболонському районі Києва.

Читайте: На Вінниччині викрили схему переправлення чоловіків через Дністер за $6000. ФОТО

Хто працював на ворога?

Завдання окупантів виконувала продавчиня магазину однієї з торговельних мереж. До уваги рашистів вона потрапила під час пошуку "легких заробітків" у Телеграм-каналах.

Погодившись на обіцянку швидкого підробітку, жінка почала об’їжджати місто, щоб скоригувати нові ракетно-дронові удари по київських ТЕЦ та оборонних підприємствах.

Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від ФСБ, та змінні сім-картки.

Коригувальницю ударів РФ затримано у Києві: подробиці
Коригувальницю ударів РФ затримано у Києві: подробиці
Коригувальницю ударів РФ затримано у Києві: подробиці
Коригувальницю ударів РФ затримано у Києві: подробиці

СБУ повідомила їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: 15 років тюрми отримали рецидивісти-агенти РФ, які вчиняли підпали на Вінниччині, - СБУ

Автор: 

Київ (20877) СБУ (13962) коригування (185)
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Топ коментарі
+24
скільки вас ще , дебіли які наводять ракети на власний дім ?
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10.03.2026 10:00 Відповісти
+21
Вони ніколи не скінаться, бо кацап - це генетика. Їх багато в царську сосію і совок завозили в Україну.
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10.03.2026 10:05 Відповісти
+13
Ждуни ЛуганДона, коли їх бомбили кцп пдри повторювали за окупантами - Єто ЗСУ нас бомбіт...
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10.03.2026 10:06 Відповісти
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Ждуни ЛуганДона, коли їх бомбили кцп пдри повторювали за окупантами - Єто ЗСУ нас бомбіт...
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10.03.2026 10:06 Відповісти
Ну посоветуй еще как от тебя козла избавиться
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10.03.2026 11:03 Відповісти
За що тобі гроші платять, хлопче?
Супервайзеру тебе пороти потрібно за нейхлюйське відношення.
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10.03.2026 12:40 Відповісти
Так і живем - вони не кінчаються
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10.03.2026 09:58 Відповісти
Вони ніколи не скінаться, бо кацап - це генетика. Їх багато в царську сосію і совок завозили в Україну.
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10.03.2026 10:05 Відповісти
О, тут далеко не обов`язково має бути кацап. Може бути й українець, нажаль, у якого в роду ніколи не було кацапів...сам таких знаю...
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10.03.2026 10:37 Відповісти
На жаль шобла в урядовому кварталі і ВР не ставить мети знищення рашистської агентури, а СБУ не вивчила досвід Другої світової по нейтралізації потенційних зрадників - в США згребли всіх американців та емігрантів японського і німецького походження разом з сім'ями в табори, де під наглядом і без зв'язку з зовнішнім світом, забезпечили їх роботою на оборонку до кінця війни. Після фільтрації частина чоловіків на добровільній основі потрапила до війська, але сім'ї все одно мусили жити в таборі. Такий вимушений крок мінімум на 70-80% зменшив об'єм роботи для контррозвідки. Для незначній кількості важкозамінних спеціалістів чи вчених з вищевказаних категорій громадян та їх сімей, які не були переміщені в табори, було призначено пильний нагляд ФБР.
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11.03.2026 00:12 Відповісти
Кацап- це не про національність (скільки там у кацапів на росіїї національностей), кацап - стан душі культивований пропагандою і способом життя.
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11.03.2026 11:15 Відповісти
Бо в час війни не саджати паскуд потрібно, а вирубувати. Брити під час Другої світової змогли звести агентуру Абвера до абсолютного нуля лише тому, що перевішали не лише штатних агентів, а й всіх саботажників з мародерами, в живих залишили лише кілька перевербованих шпигунів, як канали для дезінформації.
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10.03.2026 23:49 Відповісти
скільки вас ще , дебіли які наводять ракети на власний дім ?
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10.03.2026 10:00 Відповісти
Прибирання від сміття треба робити регулярно, що у хаті, що у країні)
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10.03.2026 10:04 Відповісти
віддайте гниду киянам, залишаться лише шмaття
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10.03.2026 10:04 Відповісти
Тут одне рішення(Береться таку суку за шкірку,вивозиться десь за межі міста в поле,прив'язується до стільця і висилається ці координати москалям з повідомленням,що тут стоїть або хаймарс,або якийсь підземний бункер ,і тоді її покарає рука праваславних братьєв.
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10.03.2026 10:06 Відповісти
На початку війни робили простіше - примотували таку гніду плівкою до стовпу чи стовбуру у людному місці, вирізали у цій плівці деякі місця (щоб дістатися), писали пояснювальну шильдочку та залишали на пару годин.
Кажуть, доходило.
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10.03.2026 10:59 Відповісти
....а потім стали людяніші,європеїдні..?((((
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10.03.2026 11:01 Відповісти
Не знаю. Може заборонили самосуд, може вже запал потрохи став відходити...
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10.03.2026 11:06 Відповісти
Як на мене це не самосуд,а приклад того,що буде з такими хероями.Воно ж виросло на книжках та фільмах совкової епохи,коли радисти чи розвідники викликали вогонь на себе ,типу...у фурманова здається "вєдітє агонь на мєня,нє жалєйтє агня"(Вона ж в Києві жила,а Київ прасують як Алепо,а отже знала,що її херойство ризиковане((
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10.03.2026 12:31 Відповісти
Шооо? Апять?? Найчесніший і найвільніший Тєлєхрам?!!! 😲
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10.03.2026 10:06 Відповісти
Чого морду заблюрили ?
Таку суку треба вічно пам'ятати, щоб при зустрічі плюнути в харю.
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10.03.2026 10:15 Відповісти
При який ще зустрічі? Де ви з нею зустрічатися плануєте? За гратами? Вона має сісти мінімум років на 15.
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10.03.2026 10:43 Відповісти
через 15 років
чи думаєте таке можна простити ?
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10.03.2026 14:42 Відповісти
Шановне сбУ: поки "кращі із кращих" з вашої контори воюють на фронті, ви МАЄТЕ "працювати цілодобово" з такою продажною падалью, що "приперлась" з луГандонії;а не "прикривати дєрмаків і зелену наволоч"
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10.03.2026 10:18 Відповісти
На жаль, і своєї падалі вистачає - цілком корінних киян, одеситів, вінничан, що чекають повернення у радянськи часи, бо їм бабусі наспівали про бєсплатниє квартіри, калбасу по 2,20 "із мяса, а не то что сєйчас" та самий вкусний в мірє пламбір...
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10.03.2026 11:04 Відповісти
То може її використати для фальсифікації , який смітник щоб бомбили.
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10.03.2026 10:36 Відповісти
Ну яка ж дебілка.... За 30 серебреників загрожує довічне з конфіскаціїю майна. Заробила так заробила.
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10.03.2026 10:37 Відповісти
дочку побачить не скоро
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10.03.2026 10:44 Відповісти
Х*йня а не людина.
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10.03.2026 11:48 Відповісти
давно казала ,ще з 14р ,шо в Україні як продавчині так і таксісти 90% консерв "руського миру " ,СБУ треба там працювати , і їх у ціх сферах , є чим здивувати...
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10.03.2026 12:09 Відповісти
але ОПа блище , можно починати з відти ...
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10.03.2026 12:11 Відповісти
Публічна страта КОЛИ ???!!!
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10.03.2026 12:57 Відповісти
Поховати її живцем
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11.03.2026 08:29 Відповісти
Продавчиню треба на мотозкиню і зробити вішакиню.
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11.03.2026 14:58 Відповісти
 
 