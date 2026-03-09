На Вінниччині викрили схему переправлення чоловіків через Дністер за $6000. ФОТО

Оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон.

Організатором схеми виявився 51-річний житель Михайлівки Могилів-Подільського району, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Працюючи охоронцем у повсякденному житті, чоловік вирішив "монетизувати" знання місцевості та прокладати для "клієнтів" маршрут через держрубіж у рідному селі.

Охочих дістатись берега сусідньої держави знаходив через так зване "сарафанне радіо". За попередньою домовленістю "клієнт" прибув потягом до Вапнярки.

Там його зустрів організатор і повіз у напрямку прикордоння, дорогою проводячи детальний інструктаж щодо подальшого перетинання кордону.

За його планом, "клієнт" мав подолати державний рубіж вплав через крижаний Дністер, ризикуючи здоров’ям і життям. Організатор пояснював маршрут, місце входу у воду та навіть попередньо радив придбати гідрокостюм, аби підвищити шанси дістатися протилежного берега.

Ціна "послуг" становила 6000 доларів США. Втім реалізувати свій план "ділку" не вдалося – правоохоронці затримали його під час перевезення пасажира.

У ході санкціонованих обшуків вилучено мобільний телефон та автомобіль. Зловмиснику повідомлено про підозру - "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Заходи проводились у взаємодії з представниками Нацполіції, СБУ у Вінницькій області та за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

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