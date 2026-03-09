На Виннитчине раскрыли схему переправки мужчин через Днестр за $6000. ФОТО

Оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда раскрыли канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу.

Организатором схемы оказался 51-летний житель Михайловки Могилев-Подольского района, информирует Цензор.НЕТ.

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Работая охранником в повседневной жизни, мужчина решил "монетизировать" знание местности и прокладывать для "клиентов" маршрут через государственную границу в родном селе.

Желающих добраться до берега соседнего государства находил через так называемое "сарафанное радио". По предварительной договоренности "клиент" прибыл поездом в Вапнярку.

Там его встретил организатор и повез в направлении пограничной зоны, по дороге проводя подробный инструктаж по дальнейшему пересечению границы.

По его плану, "клиент" должен был преодолеть государственную границу вплавь через ледяной Днестр, рискуя здоровьем и жизнью. Организатор объяснял маршрут, место входа в воду и даже предварительно советовал приобрести гидрокостюм, чтобы повысить шансы добраться до противоположного берега.

Цена "услуг" составляла 6000 долларов США. Однако реализовать свой план "дельцу" не удалось – правоохранители задержали его во время перевозки пассажира.

В ходе санкционированных обысков изъяты мобильный телефон и автомобиль. Злоумышленнику сообщено о подозрении – "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Мероприятия проводились во взаимодействии с представителями Нацполиции, СБУ в Винницкой области и под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры.

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