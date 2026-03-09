Трудоустройство в госуниверситете вместо службы: в Киеве разоблачена схема с фиктивными научными работниками, - ГБР. ФОТОрепортаж

В Киевской области разоблачена и пресечена деятельность группы лиц, организовавших схему уклонения от мобилизации и присвоения бюджетных средств в одном из государственных университетов Киева.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Оформляли на должности научных сотрудников

Отмечается, что к махинации были причастны два предпринимателя и должностное лицо учебного заведения.

Участники группы подыскивали военнообязанных мужчин, которые хотели избежать мобилизации, и оформляли их на должности научных сотрудников университета. Формально они входили в творческий коллектив, который якобы работал над проектом по созданию беспилотных летательных аппаратов.

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На самом деле никаких исследований эти люди не проводили. Среди "ученых" были агроном, стоматолог, работник СТО и другие лица, не имевшие никакого отношения к научной деятельности.

Объявление подозрений

В ГБР сообщили, что только за полгода участники схемы помогли избежать мобилизации по меньшей мере 14 лицам. Стоимость таких "услуг" составляла от 1,5 до 4 тыс. долларов с человека.

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В настоящее время четырем фигурантам сообщено о подозрении в служебном подлоге и завладении средствами университета, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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