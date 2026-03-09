РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10018 посетителей онлайн
Новости Фото Уклонение от мобилизации
1 761 2

Трудоустройство в госуниверситете вместо службы: в Киеве разоблачена схема с фиктивными научными работниками, - ГБР. ФОТОрепортаж

В Киевской области разоблачена и пресечена деятельность группы лиц, организовавших схему уклонения от мобилизации и присвоения бюджетных средств в одном из государственных университетов Киева.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Разоблачена схема для уклоняющихся

Оформляли на должности научных сотрудников

Отмечается, что к махинации были причастны два предпринимателя и должностное лицо учебного заведения.

Участники группы подыскивали военнообязанных мужчин, которые хотели избежать мобилизации, и оформляли их на должности научных сотрудников университета. Формально они входили в творческий коллектив, который якобы работал над проектом по созданию беспилотных летательных аппаратов.

Смотрите также: Фиктивные "преподаватели" вместо фронта: на Черниговщине ГБР раскрыло схему уклонения от мобилизации. ВИДЕО

На самом деле никаких исследований эти люди не проводили. Среди "ученых" были агроном, стоматолог, работник СТО и другие лица, не имевшие никакого отношения к научной деятельности.

Разоблачена схема для уклоняющихся

Объявление подозрений

В ГБР сообщили, что только за полгода участники схемы помогли избежать мобилизации по меньшей мере 14 лицам. Стоимость таких "услуг" составляла от 1,5 до 4 тыс. долларов с человека.

Смотрите: Ликвидировано еще 10 "уклонистских схем": среди задержанных - врачи, чиновник Минобороны и члены ВВК, - СБУ. ФОТОрепортаж

В настоящее время четырем фигурантам сообщено о подозрении в служебном подлоге и завладении средствами университета, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Разоблачена схема для уклоняющихся

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте: ГБР разоблачило военных и экс-правоохранителя, которые вмешивались в "Оберег" и сняли с учета почти 100 мужчин

Разоблачена схема для уклоняющихся

Разоблачена схема для уклоняющихся

Автор: 

Киев (26453) ГБР (3454) уклонисты (1359)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергове підтвердження що державної Освіти в Україні не має і не можу бути (крім деяких відомих вишів), а усі ці ІнститутоУнівери треба розпустити та перестати фінансувати.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:15 Ответить
Пора цих наукових працівників і педагогів відправляти на фронт. А то в нас крутих броненосців розводиться все більше і більше, немає куди плюнути. А трактористи, водії, робітники і 55+ війну не вивезуть. Ще ніколи не бачила таку кількість викладачів і педагогів - чоловіків, як під час військового стану, раніше їх нічим не можна було затягнути до школи,ну хіба фізкультурника і фізика.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:35 Ответить
 
 