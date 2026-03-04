ГБР разоблачило военных и экс-правоохранителя, которые вмешивались в "Оберіг" и сняли с учета почти 100 мужчин
Сотрудники ГБР разоблачили и пресекли деятельность межрегиональной группы, которая систематически вмешивалась в государственные реестры и организовывала уклонение от призыва почти 100 военнообязанных.
Наладили несколько механизмов незаконного снятия мужчин с воинского учета
В состав группы входили военнослужащие одного из столичных и областного ТЦК и СП, бывший правоохранитель и безработный житель Киева. Они наладили несколько механизмов незаконного снятия мужчин с воинского учета, уклонения от мобилизации и выезда за границу.
Вносили ложные сведения в систему "Оберіг"
Операторы ТЦК вносили ложные сведения в систему "Оберіг" и безосновательно исключали военнообязанных из учета, ссылаясь на вымышленные заключения ВЛК.
