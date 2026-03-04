РУС
ГБР разоблачило военных и экс-правоохранителя, которые вмешивались в "Оберіг" и сняли с учета почти 100 мужчин

ГБР ликвидировало схему уклонения от мобилизации в Киеве и области

Сотрудники ГБР разоблачили и пресекли деятельность межрегиональной группы, которая систематически вмешивалась в государственные реестры и организовывала уклонение от призыва почти 100 военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Наладили несколько механизмов незаконного снятия мужчин с воинского учета

В состав группы входили военнослужащие одного из столичных и областного ТЦК и СП, бывший правоохранитель и безработный житель Киева. Они наладили несколько механизмов незаконного снятия мужчин с воинского учета, уклонения от мобилизации и выезда за границу.

Читайте также: Чиновник РТЦК и СП в Донецкой области за взятку незаконно снял с розыска 15 военнообязанных, - ГБР

Вносили ложные сведения в систему "Оберіг"

 Операторы ТЦК вносили ложные сведения в систему "Оберіг" и безосновательно исключали военнообязанных из учета, ссылаясь на вымышленные заключения ВЛК.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 20 тыс. долл. за снятие с воинского учета: в Днепропетровской области сообщили о подозрении работнику ТЦК. ФОТОрепортаж

ГБР (911) уклонисты (784) ТЦК (754)
- міжрегіональна група, яка системно втручалася у державні реєстри та організовувала ухилення від призову
- військовослужбовці одного зі столичних та обласного ТЦК та СП, колишній правоохоронець і безробітний мешканець Києва.
- оператори ТЦК
04.03.2026 18:18 Ответить
А ви дивуєтесь звідки береться бусифікація ...
Все пов 'язано - одних випускають за бабло , а інших - пакують на вулицях !
04.03.2026 18:33 Ответить
Наклеп! "Резерв" дітище "Дії". А в них сторонньому не залізти!
04.03.2026 18:45 Ответить
Без правоохоронця нікуди. Щоб "справа" працювала потрібен правоохоронець, згодиться і -екс. Адже вони працювати не навчені.
04.03.2026 18:47 Ответить
 
 