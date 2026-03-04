ДБР викрило військових та експравоохоронця, які втручалися в "Оберіг" і зняли з обліку майже 100 чоловіків
Працівники ДБР викрили та припинили діяльність міжрегіональної групи, яка системно втручалася у державні реєстри та організовувала ухилення від призову майже 100 військовозобов’язаним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Налагодили кілька механізмів незаконного зняття чоловіків з військового обліку
До складу групи входили військовослужбовці одного зі столичних та обласного ТЦК та СП, колишній правоохоронець і безробітний мешканець Києва. Вони налагодили кілька механізмів незаконного зняття чоловіків з військового обліку, уникнення мобілізації та виїзду за кордон.
Вносили неправдиві відомості до системи "Оберіг"
Оператори ТЦК вносили неправдиві відомості до системи "Оберіг" і безпідставно виключали військовозобов’язаних з обліку, посилаючись на вигадані висновки ВЛК.
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- військовослужбовці одного зі столичних та обласного ТЦК та СП, колишній правоохоронець і безробітний мешканець Києва.
- оператори ТЦК
Все пов 'язано - одних випускають за бабло , а інших - пакують на вулицях !