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Новини Зняття з військового обліку
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ДБР викрило військових та експравоохоронця, які втручалися в "Оберіг" і зняли з обліку майже 100 чоловіків

ДБР ліквідувало схему ухилення від мобілізації у Києві та області

Працівники ДБР викрили та припинили діяльність міжрегіональної групи, яка системно втручалася у державні реєстри та організовувала ухилення від призову майже 100 військовозобов’язаним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Налагодили кілька механізмів незаконного зняття чоловіків з військового обліку

До складу групи входили військовослужбовці одного зі столичних та обласного ТЦК та СП, колишній правоохоронець і безробітний мешканець Києва. Вони налагодили кілька механізмів незаконного зняття чоловіків з військового обліку, уникнення мобілізації та виїзду за кордон.

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Вносили неправдиві відомості до системи "Оберіг"

 Оператори ТЦК вносили неправдиві відомості до системи "Оберіг" і безпідставно виключали військовозобов’язаних з обліку, посилаючись на вигадані висновки ВЛК.

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ДБР (3954) ухилянти (1426) ТЦК та СП (1195)
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- міжрегіональна група, яка системно втручалася у державні реєстри та організовувала ухилення від призову
- військовослужбовці одного зі столичних та обласного ТЦК та СП, колишній правоохоронець і безробітний мешканець Києва.
- оператори ТЦК
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04.03.2026 18:18 Відповісти
А ви дивуєтесь звідки береться бусифікація ...
Все пов 'язано - одних випускають за бабло , а інших - пакують на вулицях !
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04.03.2026 18:33 Відповісти
Наклеп! "Резерв" дітище "Дії". А в них сторонньому не залізти!
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04.03.2026 18:45 Відповісти
Без правоохоронця нікуди. Щоб "справа" працювала потрібен правоохоронець, згодиться і -екс. Адже вони працювати не навчені.
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04.03.2026 18:47 Відповісти
 
 