20 тис. дол. за зняття з військового обліку: на Дніпропетровщині повідомили про підозру працівнику ТЦК. ФОТОрепортаж

Спецпрокуратура Східного регіону повідомила про підозру військовослужбовцю РТЦК та СП, який вимагав $20 000 за ухилення від мобілізації та довідку про непридатність до служби. Під час отримання $4 000 його затримали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спецпрокуратура Східного регіону.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю РТЦК та СП на Дніпропетровщині.

"У травні 2025 року підозрюваний зажадав отримання неправомірної вигоди за не здійснення контролю за проведенням мобілізаційних заходів у відповідному ТЦК та СП, за прийняття рішення військово-лікарською комісією про визнання громадянина непридатним до служби та видачу відповідного документа заявнику про зняття з військового обліку", - ідеться в повідомленні.

За свої "послуги" вимагав 20 тисяч доларів США.

  • У червні 2025 року громадянин-викривач звернувся до поліції із заявою про вимагання неправомірної вигоди.
  • На початку серпня 2025 року у кав’ярні в Дніпрі він отримав 100 доларів США нібито для лікаря-психіатра та повідомив, що остаточна сума становитиме 20 тисяч доларів США за оформлення документів про непридатність, погрожуючи у разі відмови мобілізацією.
  • Наприкінці вересня 2025 року він зажадав від громадянина-викривача першу частину неправомірної вигоди у сумі 4 тисячі доларів США, погрожуючи у разі відмови мобілізацією.
  • У жовтні 2025 року під контролем правоохоронців фігурант отримав ці кошти особисто та був затриманий правоохоронцями (понад 165 тисяч гривень).

Дії військовослужбовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України. Тривають слідчі дії для встановлення інших причетних осіб.

Спецпрокуратура викрила посадовця ТЦК на хабарі за довідку про непридатність
підозра (878) ТЦК та СП (829) Дніпропетровська область (4341)
Смак у цього тцкашника не поганий ...
показати весь коментар
10.10.2025 16:18 Відповісти
Росте все...а шо ви хатєлі?...ім нада
показати весь коментар
10.10.2025 16:20 Відповісти
Дивно, що в ТЦК немає обов'язкового конкурсного відбору на всі посади, до прибиральниці, за участю.го і міжнародних рад доброчесності🤔
Зараз це крута контора, коутіше не існує.
показати весь коментар
10.10.2025 16:42 Відповісти
В цій справі навредчі буде хтось демпінгувати. Це наша крипто біржа)
показати весь коментар
10.10.2025 16:44 Відповісти
Бізнес- є бізнес. Нема прибутку- міняй профіл.
показати весь коментар
10.10.2025 16:44 Відповісти
20 тысяч ещё не предел, уже мелькали слухи про 35-40 тысяч долларов за решение "вопроса" с ТЦК и вообще мобилизацией
показати весь коментар
10.10.2025 17:22 Відповісти
Чергова ублюдочна мразіна.
показати весь коментар
10.10.2025 17:28 Відповісти
 
 