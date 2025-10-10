20 тис. дол. за зняття з військового обліку: на Дніпропетровщині повідомили про підозру працівнику ТЦК. ФОТОрепортаж

Спецпрокуратура Східного регіону повідомила про підозру військовослужбовцю РТЦК та СП, який вимагав $20 000 за ухилення від мобілізації та довідку про непридатність до служби. Під час отримання $4 000 його затримали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спецпрокуратура Східного регіону.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю РТЦК та СП на Дніпропетровщині.

"У травні 2025 року підозрюваний зажадав отримання неправомірної вигоди за не здійснення контролю за проведенням мобілізаційних заходів у відповідному ТЦК та СП, за прийняття рішення військово-лікарською комісією про визнання громадянина непридатним до служби та видачу відповідного документа заявнику про зняття з військового обліку", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За обіцянку "домовитись" про зняття з військового обліку киянці загрожує до 8 років в’язниці, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За свої "послуги" вимагав 20 тисяч доларів США.

У червні 2025 року громадянин-викривач звернувся до поліції із заявою про вимагання неправомірної вигоди.

На початку серпня 2025 року у кав’ярні в Дніпрі він отримав 100 доларів США нібито для лікаря-психіатра та повідомив, що остаточна сума становитиме 20 тисяч доларів США за оформлення документів про непридатність, погрожуючи у разі відмови мобілізацією.

Наприкінці вересня 2025 року він зажадав від громадянина-викривача першу частину неправомірної вигоди у сумі 4 тисячі доларів США, погрожуючи у разі відмови мобілізацією.

У жовтні 2025 року під контролем правоохоронців фігурант отримав ці кошти особисто та був затриманий правоохоронцями (понад 165 тисяч гривень).

Дії військовослужбовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України. Тривають слідчі дії для встановлення інших причетних осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4700 доларів США за звільнення з армії: у Харкові затримано директорку благодійної організації







