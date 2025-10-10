За обіцянку "домовитись" про зняття з військового обліку киянці загрожує до 8 років в’язниці, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокурори Деснянської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру жінці, яка за $18 000 обіцяла допомогти відкликати мобілізованого з військової частини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, киянина мобілізували та направили для проходження служби до однієї з військових частин.







При цьому підозрювана пообіцяла задіяти свої зв’язки та знайомства і домовитись, щоб чоловіка без наявних на те підстав поклали на лікування до медичної частини військової частини, де він проходить службу. Після цього його мали направити на лікування до одного з медичних закладів у Києві. Після лікування чоловіка мали визнати непридатним до військової служби та виключити з військового обліку.

Під час одержання $18 000 її затримали, а гроші вилучили.

Під час обшуку у жінки знайшли документи інших військовозобов’язаних.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

