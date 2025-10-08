УКР
Військовий у СЗЧ прийшов з гранатою до магазину на Львівщині: його затримали спецпризначенці. ФОТО

У Львівській області 45-річний мешканець одного з сіл прийшов у продуктовий магазин із гранатою. Ним виявився військовослужбовець у СЗЧ. Чоловіка затримали спецпризначенці.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 3 жовтня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Львівського району місцевий мешканець приніс до продуктового магазину предмет, схожий на гранату. На місце події виїхали правоохоронці.

Спецпризначенці під час перемовин переконали 45-річного військовослужбовця, який перебуває у статусі СЗЧ, вийти з будинку та передати їм гранату з підривачем. Боєприпас був вилучений та скерований на експертне дослідження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час конфлікту дістав із кишені гранату і витягнув запобіжне кільце: повідомлено про підозру мешканцю Черкащини, - прокуратура

На Львівщині затримали військового за незаконне зберігання гранати

Чоловіка затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження гранати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесит кинув страйкбольні гранати у компанію під вікнами - чоловіка госпіталізували і проти нього відкрито справу. ФОТОрепортаж

На Львівщині затримали військового за незаконне зберігання гранати
На Львівщині затримали військового за незаконне зберігання гранати

Топ коментарі
+3
Бусифікований і придатний за 5 хвилин ВЛК,а потім в СЗЧ.Хіба міг бути інший варіант?
показати весь коментар
08.10.2025 18:23 Відповісти
+2
В магазин - без гранати - якось не солідно
показати весь коментар
08.10.2025 18:24 Відповісти
+1
Продай гранату - купи горілки. Ні .Треба і гранату і горілки.
показати весь коментар
08.10.2025 18:16 Відповісти
Продай гранату - купи горілки. Ні .Треба і гранату і горілки.
показати весь коментар
08.10.2025 18:16 Відповісти
СЗЧ, забухав, прокинувся, кругом кацапською розмовляють, попав в окруженіє - ото й рванув чеку.

понять-простіть-в штурмовики !

.
показати весь коментар
08.10.2025 18:57 Відповісти
не, скорее задолбался в пехотуре, сзчшнулся, приехал в село родное, сел почитать новости... А там мышкевич ухылянт строчит патриот лозунги вместо поменять дядьку. Пошел в магаз водяры взять с горя, и то не дают нормально дойти до магаза ухылянти в синей форме, вот и пришлось с горя прибегать к экстренным мерам делай выводы, мышкевич, если есть чем
показати весь коментар
08.10.2025 20:20 Відповісти
Менш суворе покарання поглинається більш суворим , а за СЗЧ все одно передбачено більше - так що він , по суті , нічим не ризикував ...
показати весь коментар
08.10.2025 18:20 Відповісти
Бусифікований і придатний за 5 хвилин ВЛК,а потім в СЗЧ.Хіба міг бути інший варіант?
показати весь коментар
08.10.2025 18:23 Відповісти
Справедливе ВЛК з висновком "придатний до тилових частин" не гарантує, що тебе не відправлять на лбз за наказом.
показати весь коментар
08.10.2025 18:38 Відповісти
ТЦКований-бусифікований.

а чеку на гранаті рве сміливо - к службє годєн !

.
показати весь коментар
08.10.2025 19:00 Відповісти
В магазин - без гранати - якось не солідно
показати весь коментар
08.10.2025 18:24 Відповісти
Ну да. Без гранати ти .... , а з гранатой "чєловєк"!
показати весь коментар
08.10.2025 18:28 Відповісти
Плокулоли з мусорами швидко відкривайте 400 001 уголовку.
показати весь коментар
08.10.2025 18:34 Відповісти
опохмелись, бояришний !

.
показати весь коментар
08.10.2025 19:01 Відповісти
мусор, плокулол, зебіл?
хррр.кхм тьфу в тебе пі_ар.
показати весь коментар
08.10.2025 19:05 Відповісти
х..й з рота вийми !

.
показати весь коментар
08.10.2025 19:11 Відповісти
ти вже взяло чи тобі в сраку, пі..ар мусорявий.
показати весь коментар
08.10.2025 19:16 Відповісти
Від трьох до семи , це менше чим від п'яти до дванадцяти...
показати весь коментар
08.10.2025 20:08 Відповісти
 
 