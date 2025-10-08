Військовий у СЗЧ прийшов з гранатою до магазину на Львівщині: його затримали спецпризначенці. ФОТО

У Львівській області 45-річний мешканець одного з сіл прийшов у продуктовий магазин із гранатою. Ним виявився військовослужбовець у СЗЧ. Чоловіка затримали спецпризначенці.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 3 жовтня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Львівського району місцевий мешканець приніс до продуктового магазину предмет, схожий на гранату. На місце події виїхали правоохоронці.

Спецпризначенці під час перемовин переконали 45-річного військовослужбовця, який перебуває у статусі СЗЧ, вийти з будинку та передати їм гранату з підривачем. Боєприпас був вилучений та скерований на експертне дослідження.

Чоловіка затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження гранати.

