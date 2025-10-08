Военный в СЗЧ пришел с гранатой в магазин на Львовщине: его задержали спецназовцы. ФОТО
Во Львовской области 45-летний житель одного из сел пришел в продуктовый магазин с гранатой. Им оказался военнослужащий в СЗЧ. Мужчину задержали спецназовцы.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Так, 3 октября на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в одном из сел Львовского района местный житель принес в продуктовый магазин предмет, похожий на гранату. На место происшествия выехали правоохранители.
Спецназовцы во время переговоров убедили 45-летнего военнослужащего, который находится в статусе СЗЧ, выйти из дома и передать им гранату с взрывателем. Боеприпас был изъят и направлен на экспертное исследование.
Мужчину задержали правоохранители. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение гранаты.
понять-простіть-в штурмовики !
.
а чеку на гранаті рве сміливо - к службє годєн !
.
.
хррр.кхм тьфу в тебе пі_ар.
.