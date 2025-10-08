РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9157 посетителей онлайн
Новости Фото Незаконное хранение оружия
2 830 16

Военный в СЗЧ пришел с гранатой в магазин на Львовщине: его задержали спецназовцы. ФОТО

Во Львовской области 45-летний житель одного из сел пришел в продуктовый магазин с гранатой. Им оказался военнослужащий в СЗЧ. Мужчину задержали спецназовцы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 3 октября на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в одном из сел Львовского района местный житель принес в продуктовый магазин предмет, похожий на гранату. На место происшествия выехали правоохранители.

Спецназовцы во время переговоров убедили 45-летнего военнослужащего, который находится в статусе СЗЧ, выйти из дома и передать им гранату с взрывателем. Боеприпас был изъят и направлен на экспертное исследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время конфликта достал из кармана гранату и вытащил предохранительное кольцо: сообщено о подозрении жителю Черкасской области, - прокуратура

На Львовщине задержали военного за незаконное хранение гранаты

Мужчину задержали правоохранители. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение гранаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одессит бросил страйкбольные гранаты в компанию под окнами - мужчину госпитализировали и против него открыто дело. ФОТОрепортаж

На Львовщине задержали военного за незаконное хранение гранаты
На Львовщине задержали военного за незаконное хранение гранаты

Автор: 

граната (1035) Нацполиция (16814) военнослужащие (6321) Львовская область (3047)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Бусифікований і придатний за 5 хвилин ВЛК,а потім в СЗЧ.Хіба міг бути інший варіант?
показать весь комментарий
08.10.2025 18:23 Ответить
+2
В магазин - без гранати - якось не солідно
показать весь комментарий
08.10.2025 18:24 Ответить
+1
Продай гранату - купи горілки. Ні .Треба і гранату і горілки.
показать весь комментарий
08.10.2025 18:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Продай гранату - купи горілки. Ні .Треба і гранату і горілки.
показать весь комментарий
08.10.2025 18:16 Ответить
СЗЧ, забухав, прокинувся, кругом кацапською розмовляють, попав в окруженіє - ото й рванув чеку.

понять-простіть-в штурмовики !

.
показать весь комментарий
08.10.2025 18:57 Ответить
не, скорее задолбался в пехотуре, сзчшнулся, приехал в село родное, сел почитать новости... А там мышкевич ухылянт строчит патриот лозунги вместо поменять дядьку. Пошел в магаз водяры взять с горя, и то не дают нормально дойти до магаза ухылянти в синей форме, вот и пришлось с горя прибегать к экстренным мерам делай выводы, мышкевич, если есть чем
показать весь комментарий
08.10.2025 20:20 Ответить
Менш суворе покарання поглинається більш суворим , а за СЗЧ все одно передбачено більше - так що він , по суті , нічим не ризикував ...
показать весь комментарий
08.10.2025 18:20 Ответить
Бусифікований і придатний за 5 хвилин ВЛК,а потім в СЗЧ.Хіба міг бути інший варіант?
показать весь комментарий
08.10.2025 18:23 Ответить
Справедливе ВЛК з висновком "придатний до тилових частин" не гарантує, що тебе не відправлять на лбз за наказом.
показать весь комментарий
08.10.2025 18:38 Ответить
ТЦКований-бусифікований.

а чеку на гранаті рве сміливо - к службє годєн !

.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:00 Ответить
В магазин - без гранати - якось не солідно
показать весь комментарий
08.10.2025 18:24 Ответить
Ну да. Без гранати ти .... , а з гранатой "чєловєк"!
показать весь комментарий
08.10.2025 18:28 Ответить
Плокулоли з мусорами швидко відкривайте 400 001 уголовку.
показать весь комментарий
08.10.2025 18:34 Ответить
опохмелись, бояришний !

.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:01 Ответить
мусор, плокулол, зебіл?
хррр.кхм тьфу в тебе пі_ар.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:05 Ответить
х..й з рота вийми !

.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:11 Ответить
ти вже взяло чи тобі в сраку, пі..ар мусорявий.
показать весь комментарий
08.10.2025 19:16 Ответить
Від трьох до семи , це менше чим від п'яти до дванадцяти...
показать весь комментарий
08.10.2025 20:08 Ответить
 
 