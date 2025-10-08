РУС
Подрыв гранаты
183 0

Во время конфликта достал из кармана гранату и вытащил предохранительное кольцо: сообщено о подозрении жителю Черкасской области, - прокуратура

В Черкасской области мужчина угрожал гранатой

Сообщено о подозрении жителю Золотоношского района Черкасской области, который в общественном месте угрожал гражданам взрывным устройством (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Об этом сообщили в Черкасской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что в октябре 2025 года подозреваемый, незаконно храня гранату Ф-1, во время конфликта в селе Благодатное достал взрывное устройство из кармана и вытащил предохранительное кольцо. Такие действия вызвали панику среди присутствующих и создали реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре отметили, что санкции ч. 1 ст. 263 и ч. 4 ст. 296 УК Украины предусматривают лишение свободы на срок от трех до семи лет.

