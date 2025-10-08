УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9063 відвідувача онлайн
Новини Підрив гранати
594 4

Під час конфлікту дістав із кишені гранату і витягнув запобіжне кільце: повідомлено про підозру мешканцю Черкащини, - прокуратура

На Черкащині чоловік погрожував гранатою

Повідомлено про підозру мешканцю Золотоніського району Черкаської області, який у громадському місці погрожував громадянам вибуховим пристроєм (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 КК України).

Про це повідомили в Черкаській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що у жовтні 2025 року підозрюваний, незаконно зберігаючи гранату Ф-1, під час конфлікту у селі Благодатне дістав вибуховий пристрій із кишені та витягнув запобіжне кільце. Такі дії спричинили паніку серед присутніх і створили реальну загрозу життю та здоров’ю громадян.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі зауважили, що санкції ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 296 КК України передбачають позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік погрожує підірвати гранати під мостом у Черкасах: тривають перемовини. ФОТОрепортаж

Автор: 

граната (826) Черкаська область (139) Золотоніський район (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бидло, як з такими жити ? один краде гроші та купляє мерседес та на зауваження починає лупцувати велосипедиста, іншій кидає гранату у водія маршрутки, ще це лайно достає чеку

показати весь коментар
08.10.2025 15:01 Відповісти
Курва, кожна друга новина, як нарід з собою гранати тягає.
показати весь коментар
08.10.2025 15:45 Відповісти
Мабуть носити в кармані носовичок чи складаний ножик вже не модно.
показати весь коментар
08.10.2025 15:46 Відповісти
Такі дії спричинили легкий проносний засіб серед громадян.
показати весь коментар
08.10.2025 16:12 Відповісти
 
 