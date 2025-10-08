Під час конфлікту дістав із кишені гранату і витягнув запобіжне кільце: повідомлено про підозру мешканцю Черкащини, - прокуратура
Повідомлено про підозру мешканцю Золотоніського району Черкаської області, який у громадському місці погрожував громадянам вибуховим пристроєм (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 КК України).
Про це повідомили в Черкаській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що у жовтні 2025 року підозрюваний, незаконно зберігаючи гранату Ф-1, під час конфлікту у селі Благодатне дістав вибуховий пристрій із кишені та витягнув запобіжне кільце. Такі дії спричинили паніку серед присутніх і створили реальну загрозу життю та здоров’ю громадян.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У прокуратурі зауважили, що санкції ч. 1 ст. 263 та ч. 4 ст. 296 КК України передбачають позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
