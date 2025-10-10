За обещание "договориться" о снятии с воинского учета киевлянке грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ
Прокуроры Деснянской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении женщине, которая за $18 000 обещала помочь отозвать мобилизованного из воинской части.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Так, киевлянина мобилизовали и направили для прохождения службы в одну из воинских частей.
При этом подозреваемая пообещала задействовать свои связи и знакомства и договориться, чтобы мужчину без имеющихся на то оснований положили на лечение в медицинскую часть воинской части, где он проходит службу. После этого его должны были направить на лечение в одно из медицинских учреждений в Киеве. После лечения мужчину должны были признать непригодным к военной службе и исключить с воинского учета.
Во время получения $18 000 ее задержали, а деньги изъяли.
Во время обыска у женщины нашли документы других военнообязанных.
Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, а именно как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль