РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8998 посетителей онлайн
Новости Фото Непригодность к службе Снятие з военного учета
724 7

20 тыс. долл. за снятие с воинского учета: на Днепропетровщине сообщили о подозрении работнику ТЦК. ФОТОрепортаж

Спецпрокуратура Восточного региона сообщила о подозрении военнослужащему РТЦК и СП, который требовал $20 000 за уклонение от мобилизации и справку о непригодности к службе. Во время получения $4 000 его задержали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Спецпрокуратура Восточного региона.

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении военнослужащему РТЦК и СП на Днепропетровщине.

"В мае 2025 года подозреваемый потребовал получения неправомерной выгоды за не осуществление контроля за проведением мобилизационных мероприятий в соответствующем ТЦК и СП, за принятие решения военно-врачебной комиссией о признании гражданина непригодным к службе и выдачу соответствующего документа заявителю о снятии с воинского учета", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За обещание "договориться" о снятии с воинского учета киевлянке грозит до 8 лет тюрьмы, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За свои "услуги" требовал 20 тысяч долларов США.

  • В июне 2025 года гражданин-обличитель обратился в полицию с заявлением о вымогательстве неправомерной выгоды.
  • В начале августа 2025 года в кафе в Днепре он получил 100 долларов США якобы для врача-психиатра и сообщил, что окончательная сумма составит 20 тысяч долларов США за оформление документов о непригодности, угрожая в случае отказа мобилизацией.
  • В конце сентября 2025 года он потребовал от гражданина-разоблачителя первую часть неправомерной выгоды в сумме 4 тысячи долларов США, угрожая в случае отказа мобилизацией.
  • В октябре 2025 года под контролем правоохранителей фигурант получил эти средства лично и был задержан правоохранителями (более 165 тысяч гривен).

Действия военнослужащего квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Продолжаются следственные действия для установления других причастных лиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4700 долларов США за увольнение из армии: в Харькове задержан директор благотворительной организации

Спецпрокуратура разоблачила чиновника ТЦК на взятке за справку о непригодности
Спецпрокуратура разоблачила чиновника ТЦК на взятке за справку о непригодности
Спецпрокуратура разоблачила чиновника ТЦК на взятке за справку о непригодности
Спецпрокуратура разоблачила чиновника ТЦК на взятке за справку о непригодности

Автор: 

подозрение (576) ТЦК (776) Днепропетровская область (4548)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смак у цього тцкашника не поганий ...
показать весь комментарий
10.10.2025 16:18 Ответить
Росте все...а шо ви хатєлі?...ім нада
показать весь комментарий
10.10.2025 16:20 Ответить
Дивно, що в ТЦК немає обов'язкового конкурсного відбору на всі посади, до прибиральниці, за участю.го і міжнародних рад доброчесності🤔
Зараз це крута контора, коутіше не існує.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:42 Ответить
В цій справі навредчі буде хтось демпінгувати. Це наша крипто біржа)
показать весь комментарий
10.10.2025 16:44 Ответить
Бізнес- є бізнес. Нема прибутку- міняй профіл.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:44 Ответить
20 тысяч ещё не предел, уже мелькали слухи про 35-40 тысяч долларов за решение "вопроса" с ТЦК и вообще мобилизацией
показать весь комментарий
10.10.2025 17:22 Ответить
Чергова ублюдочна мразіна.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:28 Ответить
 
 