20 тыс. долл. за снятие с воинского учета: на Днепропетровщине сообщили о подозрении работнику ТЦК. ФОТОрепортаж

Спецпрокуратура Восточного региона сообщила о подозрении военнослужащему РТЦК и СП, который требовал $20 000 за уклонение от мобилизации и справку о непригодности к службе. Во время получения $4 000 его задержали.

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении военнослужащему РТЦК и СП на Днепропетровщине.

"В мае 2025 года подозреваемый потребовал получения неправомерной выгоды за не осуществление контроля за проведением мобилизационных мероприятий в соответствующем ТЦК и СП, за принятие решения военно-врачебной комиссией о признании гражданина непригодным к службе и выдачу соответствующего документа заявителю о снятии с воинского учета", - говорится в сообщении.

За свои "услуги" требовал 20 тысяч долларов США.

В июне 2025 года гражданин-обличитель обратился в полицию с заявлением о вымогательстве неправомерной выгоды.

В начале августа 2025 года в кафе в Днепре он получил 100 долларов США якобы для врача-психиатра и сообщил, что окончательная сумма составит 20 тысяч долларов США за оформление документов о непригодности, угрожая в случае отказа мобилизацией.

В конце сентября 2025 года он потребовал от гражданина-разоблачителя первую часть неправомерной выгоды в сумме 4 тысячи долларов США, угрожая в случае отказа мобилизацией.

В октябре 2025 года под контролем правоохранителей фигурант получил эти средства лично и был задержан правоохранителями (более 165 тысяч гривен).

Действия военнослужащего квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Продолжаются следственные действия для установления других причастных лиц.

