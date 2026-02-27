Посадовець РТЦК та СП на Донеччині за хабар незаконно зняв з розшуку 15 військовозобов’язаних, - ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю одного з районних ТЦК Донецької області, який незаконно вніс зміни до реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" та зняв із розшуку 15 військовозобов’язаних.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Слідство встановило, що військовослужбовець, використовуючи власний електронний цифровий підпис, здійснив несанкціоноване втручання в Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" та змінив інформацію щодо окремих осіб.

Зокрема, він вносив відмітки про нібито складання адміністративних протоколів за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Насправді ж адміністративні протоколи не оформлювалися, а 15 чоловіків у результаті протиправних дій були безпідставно зняті з розшуку.

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Підозра посадовцю

Фігуранту інкримінують несанкціоновані зміни інформації, що обробляється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, повторно (ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

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