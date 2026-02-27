Посадовець РТЦК та СП на Донеччині за хабар незаконно зняв з розшуку 15 військовозобов’язаних, - ДБР
Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю одного з районних ТЦК Донецької області, який незаконно вніс зміни до реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" та зняв із розшуку 15 військовозобов’язаних.
Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Слідство встановило, що військовослужбовець, використовуючи власний електронний цифровий підпис, здійснив несанкціоноване втручання в Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" та змінив інформацію щодо окремих осіб.
Зокрема, він вносив відмітки про нібито складання адміністративних протоколів за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Насправді ж адміністративні протоколи не оформлювалися, а 15 чоловіків у результаті протиправних дій були безпідставно зняті з розшуку.
Підозра посадовцю
- Фігуранту інкримінують несанкціоновані зміни інформації, що обробляється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, повторно (ч. 1, 3 ст. 362 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль