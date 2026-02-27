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Новини Зняття з військового обліку
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Посадовець РТЦК та СП на Донеччині за хабар незаконно зняв з розшуку 15 військовозобов’язаних, - ДБР

дбр

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю одного з районних ТЦК Донецької області, який незаконно вніс зміни до реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" та зняв із розшуку 15 військовозобов’язаних.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Слідство встановило, що військовослужбовець, використовуючи власний електронний цифровий підпис, здійснив несанкціоноване втручання в Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" та змінив інформацію щодо окремих осіб.

Зокрема, він вносив відмітки про нібито складання адміністративних протоколів за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Насправді ж адміністративні протоколи не оформлювалися, а 15 чоловіків у результаті протиправних дій були безпідставно зняті з розшуку.

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Підозра посадовцю

  • Фігуранту інкримінують несанкціоновані зміни інформації, що обробляється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, повторно (ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

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Автор: 

хабар (4786) Донецька область (11274) ДБР (3949) підозра (1018) ТЦК та СП (1188) військовий облік (31)
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Для когось війна горе а для цих можливість "прибарахлітса"
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27.02.2026 16:27 Відповісти
Це така екзистенційна війна, яка стосується кожного. Ухилянту 3 роки, тому хто зробив сотню ухилянтів сидячи за компом - умовне чи кілька місяців. Не вірте в іпсо про кріпаків і еліту.
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27.02.2026 16:28 Відповісти
Я не розумію, який сенс в тих "Оберегах", якщо якесь чувирло може вносити туди корективи. Без надання відповідних документів, без погодження з правоохоронними органами чи медичними закладами, просто сіло чмо за компуктер і зняло з обліку 15 бугаїв, а замість них набрали 15 гепатитних бомжів, яких потім вприли нам в коллєґи. Чудесія
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27.02.2026 16:33 Відповісти
ИПСО?
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27.02.2026 16:34 Відповісти
Забашляє суддям, на тому і кінець. Грошики знайдуться.
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27.02.2026 17:39 Відповісти
Альтруист, снял и отпустил!!
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27.02.2026 20:28 Відповісти
 
 