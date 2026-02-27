Чиновник РТЦК и СП на Донетчине за взятку незаконно снял с розыска 15 военнообязанных, - ГБР

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу одного из районных ТЦК Донецкой области, который незаконно внес изменения в реестр военнообязанных "Оберіг" и снял с розыска 15 военнообязанных.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Следствие установило, что военнослужащий, используя свою электронную цифровую подпись, осуществил несанкционированное вмешательство в Реестр военнообязанных "Оберіг" и изменил информацию об отдельных лицах.

В частности, он вносил отметки о якобы составлении административных протоколов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. На самом же деле административные протоколы не оформлялись, а 15 мужчин в результате противоправных действий были безосновательно сняты с розыска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 20 тыс. долл. за снятие с воинского учета: в Днепропетровской области сообщили о подозрении работнику ТЦК. ФОТОрепортаж

Подозрение чиновнику

Фигуранту инкриминируют несанкционированные изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, повторно (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Смотрите также: Чиновник учебного центра ВСУ помогал незаконному выезду военнослужащих за границу. ВИДЕО