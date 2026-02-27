РУС
Чиновник РТЦК и СП на Донетчине за взятку незаконно снял с розыска 15 военнообязанных, - ГБР

дбр

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу одного из районных ТЦК Донецкой области, который незаконно внес изменения в реестр военнообязанных "Оберіг" и снял с розыска 15 военнообязанных.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Следствие установило, что военнослужащий, используя свою электронную цифровую подпись, осуществил несанкционированное вмешательство в Реестр военнообязанных "Оберіг" и изменил информацию об отдельных лицах.

В частности, он вносил отметки о якобы составлении административных протоколов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. На самом же деле административные протоколы не оформлялись, а 15 мужчин в результате противоправных действий были безосновательно сняты с розыска.

Подозрение чиновнику

  • Фигуранту инкриминируют несанкционированные изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, повторно (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Для когось війна горе а для цих можливість "прибарахлітса"
27.02.2026 16:27 Ответить
Це така екзистенційна війна, яка стосується кожного. Ухилянту 3 роки, тому хто зробив сотню ухилянтів сидячи за компом - умовне чи кілька місяців. Не вірте в іпсо про кріпаків і еліту.
27.02.2026 16:28 Ответить
Я не розумію, який сенс в тих "Оберегах", якщо якесь чувирло може вносити туди корективи. Без надання відповідних документів, без погодження з правоохоронними органами чи медичними закладами, просто сіло чмо за компуктер і зняло з обліку 15 бугаїв, а замість них набрали 15 гепатитних бомжів, яких потім вприли нам в коллєґи. Чудесія
27.02.2026 16:33 Ответить
ИПСО?
27.02.2026 16:34 Ответить
Забашляє суддям, на тому і кінець. Грошики знайдуться.
27.02.2026 17:39 Ответить
 
 