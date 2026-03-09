Працевлаштування в держуніверситеті замість служби: у Києві викрито схему з фіктивними науковими працівниками, - ДБР. ФОТОрепортаж

На Київщині викрито та припинено діяльність групи осіб, які організували схему ухилення від мобілізації та привласнення бюджетних коштів в одному з державних університетів Києва.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Оформлювали на посади наукових співробітників

Зазначається, що до оборудки були причетні двоє підприємців та посадовець навчального закладу.

Учасники групи підшукували військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, та оформлювали їх на посади наукових співробітників університету. Формально вони входили до творчого колективу, який нібито працював над проєктом зі створення безпілотних літальних апаратів.

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Насправді жодних досліджень ці люди не проводили. Серед "науковців" були агроном, стоматолог, працівник СТО та інші особи, які не мали жодного стосунку до наукової діяльності.

Оголошення підозр

У ДБР повідомили, що лише за пів року учасники схеми допомогли уникнути мобілізації щонайменше 14 особам. Вартість таких "послуг" становила від 1,5 до 4 тис. доларів з людини.

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Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у службовому підробленні та заволодінні коштами університету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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