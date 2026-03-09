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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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Працевлаштування в держуніверситеті замість служби: у Києві викрито схему з фіктивними науковими працівниками, - ДБР. ФОТОрепортаж

На Київщині викрито та припинено діяльність групи осіб, які організували схему ухилення від мобілізації та привласнення бюджетних коштів в одному з державних університетів Києва.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Викрито схему для ухилянтів

Оформлювали на посади наукових співробітників

Зазначається, що до оборудки були причетні двоє підприємців та посадовець навчального закладу.

Учасники групи підшукували військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, та оформлювали їх на посади наукових співробітників університету. Формально вони входили до творчого колективу, який нібито працював над проєктом зі створення безпілотних літальних апаратів.

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Насправді жодних досліджень ці люди не проводили. Серед "науковців" були агроном, стоматолог, працівник СТО та інші особи, які не мали жодного стосунку до наукової діяльності.

Викрито схему для ухилянтів

Оголошення підозр

У ДБР повідомили, що лише за пів року учасники схеми допомогли уникнути мобілізації щонайменше 14 особам. Вартість таких "послуг" становила від 1,5 до 4 тис. доларів з людини.

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Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у службовому підробленні та заволодінні коштами університету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Викрито схему для ухилянтів

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Викрито схему для ухилянтів

Викрито схему для ухилянтів

Автор: 

Київ (20875) ДБР (3959) ухилянти (1430)
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Чергове підтвердження що державної Освіти в Україні не має і не можу бути (крім деяких відомих вишів), а усі ці ІнститутоУнівери треба розпустити та перестати фінансувати.
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09.03.2026 13:15 Відповісти
Пора цих наукових працівників і педагогів відправляти на фронт. А то в нас крутих броненосців розводиться все більше і більше, немає куди плюнути. А трактористи, водії, робітники і 55+ війну не вивезуть. Ще ніколи не бачила таку кількість викладачів і педагогів - чоловіків, як під час військового стану, раніше їх нічим не можна було затягнути до школи,ну хіба фізкультурника і фізика.
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09.03.2026 13:35 Відповісти
 
 