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Новини Фото Ухилення від мобілізації Фіктивна інвалідність
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Ліквідовано ще 10 "ухилянтських схем": серед затриманих - лікарі, посадовець Міноборони та члени ВЛК, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували десять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок.

Ро це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Викрито нові схеми для ухилянтів

Як зазначається, за суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Вінницька область

Так, на Вінниччині викрито "сімейний підряд" лікарів, які незаконно збагатились на 9 млн грн, підробляючи ухилянтам довідки про інвалідність. Оборудку організували лікарка-невропатолог обласної лікарні та її син – лікар-ортопед.

Також читайте: 56 фейкових інвалідностей для ухилянтів: трьох лікарів МСЕК судитимуть у Львові

Викрито нові схеми для ухилянтів

Також у регіоні затримано контрактника, який за гроші намагався нелегально переправити мобілізованого до невизнаного Придністров’я в обхід прикордонних постів.

Буковина

На Буковині кіберфахівці СБУ викрили одразу 12 фігурантів, які у чатах месенджерів "зливали" геолокації ТЦК та поліції і закликали до уникнення мобілізації.

Встановлено, що зловмисники створили профільну інтернет-спільноту, в якій у щодобовому режимі публікували геолокації військових та правоохоронців. Поширення такої інформації та заклики до протиправних дій призводили до зриву мобілізації у регіоні.

Читайте: На Одещині чоловік понад рік приховував смерть матері заради її пенсії та відстрочки від служби

Київська область

На Київщині викрито ще двох ділків, які організували канал нелегального виїзду військовозобов’язаних до Євросоюзу. Фігурантів затримано під час одержання хабаря за "трансфер" з міста Біла Церква у напрямку західного кордону.

Викрито нові схеми для ухилянтів

Житомирська область

На Житомирщині викрито посадовця Міноборони та його спільника, які використовували особисті зв’язки в ТЦК, щоб безпідставно знімати ухилянтів з розшуку.

Львівська область

На Львівщині затримано завідувачку відділення діагностичного центру, яка очолює експертну команду оцінювання повсякденного функціонування особи (розформована МСЕК). Посадовиця залучила підлеглу медсестру, разом з якою брала хабарі за встановлення призовникам ІІІ групи інвалідності.

Також читайте: $15 тисяч за "інвалідність": у Харкові затримали посередника, який пропонував ухилення від мобілізації

Викрито нові схеми для ухилянтів

Також у регіоні викрито голову та члена військово-лікарської комісії, які "приписували" ухилянтам хвороби для зняття з військового обліку.

У Львові затримано ділка, який пропонував ухилянтам виїхати за кордон під виглядом експедитора міжнародних рейсів.

У Яворівському районі викрито ще одного фігуранта. Зловмисник торгував фейковими довідками про наявність серцевої хвороби та обіцяв посприяти в оформленні інвалідності.

Викрито нові схеми для ухилянтів

Закарпатська область

На Закарпатті затримано мешканця Чопа, який переправляв військовозобов’язаних до Євросоюзу через прикордонні ділянки річки Тиса. Щоб подолати водну перешкоду, він проводив інструктаж та забезпечував клієнтів спорядженням, яке включало рятувальні жилети, надувні човни, весла та гідрокостюми.

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Оголошення підозр

Зазначається, що наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 332 (закінчений замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою або організованою групою);
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Викрито нові схеми для ухилянтів

Також дивіться: Поліція викрила посадовця медзакладу, який допомагав ухилятися від мобілізації за 25 тисяч доларів. ФОТОрепортаж

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викрито нові схеми для ухилянтів
Викрито нові схеми для ухилянтів
Викрито нові схеми для ухилянтів
Викрито нові схеми для ухилянтів
Викрито нові схеми для ухилянтів
Викрито нові схеми для ухилянтів
Викрито нові схеми для ухилянтів
Викрито нові схеми для ухилянтів

Автор: 

підробка (461) Нацполіція (15752) СБУ (13948) інвалідність (352) ухилянти (1426)
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Топ коментарі
+10
Тобто міндічам, які обікрали усе населення країни, кару не треба, а якщо десяток потенційних сзч обілетив і дав змогу їм далі легально працювати/платити податки, замість того щоб переховуватися, то на ешафот?
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05.03.2026 12:55 Відповісти
+7
А В СБУ КОЛИ КОРРУПЦІЮ ЛІКВІДУЮТЬ !?)
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05.03.2026 12:37 Відповісти
+6
Головне, щоб не чіпали "лікарів, посадовців Міноборони та членів ВЛК", котрі штампують придатність всім підряд.
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05.03.2026 12:54 Відповісти
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Тобто всі державні службовці)))))А шо такое???))
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05.03.2026 12:36 Відповісти
А В СБУ КОЛИ КОРРУПЦІЮ ЛІКВІДУЮТЬ !?)
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05.03.2026 12:37 Відповісти
В умовах війни українські закони дуже лояльні і вони зовсім не підходять В умовах війни за подібні злочини має бути введена смертна кара. Це не доопрацювання держави Україна, що немає адекватного покарання за подібні злочини проти народу України.
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05.03.2026 12:41 Відповісти
Тобто міндічам, які обікрали усе населення країни, кару не треба, а якщо десяток потенційних сзч обілетив і дав змогу їм далі легально працювати/платити податки, замість того щоб переховуватися, то на ешафот?
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05.03.2026 12:55 Відповісти
Kare Resa , Притула перелогинься та киздуй пиши заповіт
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05.03.2026 13:46 Відповісти
В Сумах через членкиню сім'ї нардепа від СН Максима Гузенка можна і другу групу купити. Але її не пов'яжуть, СБУ, прокуратура- всі куплені або ж залякані.
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05.03.2026 12:50 Відповісти
прокуратура залякана?
точняк інваліди
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05.03.2026 14:59 Відповісти
Я ж сказав- сестра Макса Гузенка.
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05.03.2026 15:16 Відповісти
Головне, щоб не чіпали "лікарів, посадовців Міноборони та членів ВЛК", котрі штампують придатність всім підряд.
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05.03.2026 12:54 Відповісти
Шось слабувато...90 процентів влк корумповані......здорових відмазують а хворих як Ісус лікують поглядом🤣🤣🤣🤣
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05.03.2026 13:25 Відповісти
Треба міняти та посилити кримінальний кодекс для держслужбовців, які використовують своє службове становище для збагачення та нанесення шкоди Державі. Якщо не буде адекватних покарань - буде вічний схематоз та хаос.
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05.03.2026 14:12 Відповісти
 
 