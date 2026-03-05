Ліквідовано ще 10 "ухилянтських схем": серед затриманих - лікарі, посадовець Міноборони та члени ВЛК, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували десять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок.

Ро це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, за суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Вінницька область

Так, на Вінниччині викрито "сімейний підряд" лікарів, які незаконно збагатились на 9 млн грн, підробляючи ухилянтам довідки про інвалідність. Оборудку організували лікарка-невропатолог обласної лікарні та її син – лікар-ортопед.

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Також у регіоні затримано контрактника, який за гроші намагався нелегально переправити мобілізованого до невизнаного Придністров’я в обхід прикордонних постів.

Буковина

На Буковині кіберфахівці СБУ викрили одразу 12 фігурантів, які у чатах месенджерів "зливали" геолокації ТЦК та поліції і закликали до уникнення мобілізації.

Встановлено, що зловмисники створили профільну інтернет-спільноту, в якій у щодобовому режимі публікували геолокації військових та правоохоронців. Поширення такої інформації та заклики до протиправних дій призводили до зриву мобілізації у регіоні.

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Київська область

На Київщині викрито ще двох ділків, які організували канал нелегального виїзду військовозобов’язаних до Євросоюзу. Фігурантів затримано під час одержання хабаря за "трансфер" з міста Біла Церква у напрямку західного кордону.

Житомирська область

На Житомирщині викрито посадовця Міноборони та його спільника, які використовували особисті зв’язки в ТЦК, щоб безпідставно знімати ухилянтів з розшуку.

Львівська область

На Львівщині затримано завідувачку відділення діагностичного центру, яка очолює експертну команду оцінювання повсякденного функціонування особи (розформована МСЕК). Посадовиця залучила підлеглу медсестру, разом з якою брала хабарі за встановлення призовникам ІІІ групи інвалідності.

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Також у регіоні викрито голову та члена військово-лікарської комісії, які "приписували" ухилянтам хвороби для зняття з військового обліку.

У Львові затримано ділка, який пропонував ухилянтам виїхати за кордон під виглядом експедитора міжнародних рейсів.

У Яворівському районі викрито ще одного фігуранта. Зловмисник торгував фейковими довідками про наявність серцевої хвороби та обіцяв посприяти в оформленні інвалідності.

Закарпатська область

На Закарпатті затримано мешканця Чопа, який переправляв військовозобов’язаних до Євросоюзу через прикордонні ділянки річки Тиса. Щоб подолати водну перешкоду, він проводив інструктаж та забезпечував клієнтів спорядженням, яке включало рятувальні жилети, надувні човни, весла та гідрокостюми.

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Оголошення підозр

Зазначається, що наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 332 (закінчений замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою або організованою групою);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.















