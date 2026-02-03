$15 тисяч за "інвалідність": у Харкові затримали посередника, який пропонував ухилення від мобілізації

Правоохоронці у Харкові затримали місцевого мешканця, який за 15 тисяч доларів США обіцяв допомогти з оформленням фіктивної інвалідності для уникнення мобілізації, посилаючись на нібито зв’язки з лікарями та посадовцями ТЦК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі оборудки

У листопаді 2025 року мешканець Харкова запропонував знайомому "допомогу" в оформленні групи інвалідності, запевняючи, що має зв’язки з лікарями, членами ЕКОПФО та співробітниками ТЦК і СП. За його словами, це дозволить отримати медичні документи з заздалегідь визначеними діагнозами для уникнення мобілізації. За "послугу" чоловік вимагав 15 тис. доларів США, які нібито мав передати посадовцям за позитивне рішення.

Також дивіться: Стати "музикантом" за $5 тисяч: з артистом Петром Чорним з України могли виїхати щонайменше п’ять чоловіків, - Bihus.Info. ВIДЕО

Наприкінці січня 2026 року зловмисник повідомив замовнику про необхідність передачі першої частини коштів у розмірі 5 тис. доларів США та попросив надати копії паспорта. Він також пообіцяв направити чоловіка до сімейного лікаря для укладення декларації та проходження медичних обстежень із подальшою госпіталізацією. Перебування у стаціонарі мало бути формальним і тривати не більше як половина дня, щоб створити видимість лікування та уникнути викриття.

Чоловік визначив порядок поетапної передачі решти неправомірної вигоди: 5 тис. доларів США після госпіталізації та стільки ж безпосередньо перед засіданням комісії ЕКОПФО. Крім того, він пообіцяв надати замовнику детальні інструкції щодо поведінки під час розгляду медичних документів.

Затримання злочинця

Правоохоронці затримали чоловіка у Харкові у порядку ст. 208 КПК України під час одержання першого траншу — 5 тис. доларів США, що за офіційним курсом НБУ складає понад 200 тис. гривень.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Також читайте: $16 тис. за групу інвалідності: повідомлено про підозру представниці громадської організації на Волині, - Офіс Генпрокурора

Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.