$15 тысяч за "инвалидность": в Харькове задержали посредника, который предлагал уклонение от мобилизации
Правоохранители в Харькове задержали местного жителя, который за 15 тысяч долларов США обещал помочь с оформлением фиктивной инвалидности для избежания мобилизации, ссылаясь на якобы связи с врачами и должностными лицами ТЦК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Детали сделки
В ноябре 2025 года житель Харькова предложил знакомому "помощь" в оформлении группы инвалидности, уверяя, что имеет связи с врачами, членами ЭКОПФО и сотрудниками ТЦК и СП. По его словам, это позволит получить медицинские документы с заранее определенными диагнозами для избежания мобилизации. За "услугу" мужчина требовал 15 тыс. долларов США, которые якобы должен был передать чиновникам за положительное решение.
В конце января 2026 года злоумышленник сообщил заказчику о необходимости передачи первой части средств в размере 5 тыс. долларов США и попросил предоставить копии паспорта. Он также пообещал направить мужчину к семейному врачу для заключения декларации и прохождения медицинских обследований с последующей госпитализацией. Пребывание в стационаре должно было быть формальным и длиться не более половины дня, чтобы создать видимость лечения и избежать разоблачения.
Мужчина определил порядок поэтапной передачи остальной неправомерной выгоды: 5 тыс. долларов США после госпитализации и столько же непосредственно перед заседанием комиссии ЭКОПФО. Кроме того, он пообещал предоставить заказчику подробные инструкции по поведению во время рассмотрения медицинских документов.
Задержание преступника
Правоохранители задержали мужчину в Харькове в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения первого транша — 5 тыс. долларов США, что по официальному курсу НБУ составляет более 200 тыс. гривен.
Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области ему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, соединенного с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Прокурор в суде будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль