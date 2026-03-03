На Одещині чоловік понад рік приховував смерть матері заради її пенсії та відстрочки від служби

В Одеській області викрили 48-річного чоловіка, який понад рік незаконно отримував пенсію та користувався відстрочкою від мобілізації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Головного управління Національної поліції Одещини.

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Шахрайство та фінансові збитки

За інформацією правоохоронців, мати чоловіка померла ще у червні 2024 року. Він не повідомив про це відповідні органи та продовжував отримувати її пенсійні виплати, користуючись банківською карткою померлої.

За період із червня 2024 по жовтень 2025 року він незаконно отримав понад 72 тисячі гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу – заволодіння чужим майном шляхом обману.

"Мешканцю Одещини повідомлено про підозру за шахрайство та ухилення від призову під час мобілізації. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі", – зазначили в поліції.

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Відстрочка від мобілізації

Крім фінансового шахрайства, чоловік продовжував відстрочку від призову на військову службу на підставі догляду за матір’ю з інвалідністю. Під час досудового розслідування встановлюється повний обсяг завданих збитків та перевіряються інші можливі порушення.

Правоохоронці наголошують, що такі дії підпадають під суворе кримінальне покарання і є прикладом порушення законів під час мобілізації та отримання соціальних виплат.

Раніше ми повідомляли, що у Києві викрили схему з фіктивною інвалідністю для ухилення від мобілізації.

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