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Новини Ухилення від мобілізації Шахрайські схеми
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На Одещині чоловік понад рік приховував смерть матері заради її пенсії та відстрочки від служби

Чоловік продовжував пенсію матері після її смерті

В Одеській області викрили 48-річного чоловіка, який понад рік незаконно отримував пенсію та користувався відстрочкою від мобілізації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Головного управління Національної поліції Одещини.

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Шахрайство та фінансові збитки

За інформацією правоохоронців, мати чоловіка померла ще у червні 2024 року. Він не повідомив про це відповідні органи та продовжував отримувати її пенсійні виплати, користуючись банківською карткою померлої.

За період із червня 2024 по жовтень 2025 року він незаконно отримав понад 72 тисячі гривень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу – заволодіння чужим майном шляхом обману.

"Мешканцю Одещини повідомлено про підозру за шахрайство та ухилення від призову під час мобілізації. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі", – зазначили в поліції.

Також читайте: За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який наводив російські дрони на блокпости в Одесі

Відстрочка від мобілізації

Крім фінансового шахрайства, чоловік продовжував відстрочку від призову на військову службу на підставі догляду за матір’ю з інвалідністю. Під час досудового розслідування встановлюється повний обсяг завданих збитків та перевіряються інші можливі порушення.

Правоохоронці наголошують, що такі дії підпадають під суворе кримінальне покарання і є прикладом порушення законів під час мобілізації та отримання соціальних виплат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахраї продали землю військового Савчука, поки той був на службі: справу передано до суду

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Одеська область (4106) пенсія (1611) Нацполіція (15747) мобілізація (3439)
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Топ коментарі
+16
сминдич миллиарды и отдыхай в Израиле, замути 72000 грн получи пятерку, страна возможностей
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03.03.2026 21:45 Відповісти
+14
Ого, вот это преступление вселенского масштаба. На 1,5 тысячи евро))) ахах.... Сколько "спецов" за налоги украинцев во время войны работало над этим расследованием?
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03.03.2026 21:56 Відповісти
+10
Ні. Це результат аморальності суспільства, яке ухиляється від захисту Батьківщини і у 2019 році зробило вибір на усі 73%.
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03.03.2026 21:48 Відповісти
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Країна мрій..*****
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03.03.2026 21:28 Відповісти
Хіба це не результат діяльності, або бездіяльності лідора Зеленського?
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03.03.2026 21:41 Відповісти
Ні. Це результат аморальності суспільства, яке ухиляється від захисту Батьківщини і у 2019 році зробило вибір на усі 73%.
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03.03.2026 21:48 Відповісти
То то мабуть цилий народ тоби не такий?
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03.03.2026 22:09 Відповісти
Ти за цілий народ не тринди - хтось із-за кордони в 22 повертався щоб воювати, а хтось на пенсію померлої матрі живе аби тільки не мобілізували.
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03.03.2026 22:29 Відповісти
Коли на наступних 73% виборах проголосують за другого кандидата, що ти тоді будеш триндіти за аморальнисть? Це нормально коли половина голосує проти а половина за свого кандидата, час іде люди свою думку змінюють, це називається демократією. Поважати чужу думку це не означає з ним погоджуватися. Якщо більшість проголосувала проти потрібного тобі кандидата то звинувачувати в цьому ти мусиш самого себе або твого кандидата, але не українців. Нихто не хтив голосувати за щось погане на той момент. Добра частина тих 73% украинцив проголосуе зараз проти ишака, я впевнен.
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04.03.2026 00:13 Відповісти
За нового голоборотька проголосує
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04.03.2026 07:42 Відповісти
"Нихто не хтив голосувати за щось погане на той момент."

довобойоб не винутватий що він довбойоб, бо якби він міг знати що він довбойоб, тоді він не був би уже довбойобом
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05.03.2026 01:30 Відповісти
Ну ти зараз щойно образив 73% українського населення. Не дивно, якщо ти росіянин.
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05.03.2026 02:10 Відповісти
сминдич миллиарды и отдыхай в Израиле, замути 72000 грн получи пятерку, страна возможностей
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03.03.2026 21:45 Відповісти
Ого, вот это преступление вселенского масштаба. На 1,5 тысячи евро))) ахах.... Сколько "спецов" за налоги украинцев во время войны работало над этим расследованием?
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03.03.2026 21:56 Відповісти
Заброньованих і Потужних спеців...
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04.03.2026 09:51 Відповісти
Чім він гірше прокуроркі-ра з 500000 грн пенсіі ?
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03.03.2026 22:26 Відповісти
Не той касти )))
Що дозволено юпітеру то не дозволено бику ( хаму, скотиняці )
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04.03.2026 09:52 Відповісти
В коментарях традиційна малоросіянська рубрика "Якщо ******* мало, то не рахується" також відома як "Ми ухиляємось тому що Міндіч".
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03.03.2026 22:31 Відповісти
Нет, всё куда проще. Несколько забронированных "спецов" сидят на ваши налоги и раскрывают дело на 1,5 тысячи евро убытков, нанесенных вашим налогам с пенсии бабули.
Я вполне допускаю, что украинская полиция делает что-то более ценное, чем контрольные закупки у моделей онлифанс, ловлю "сигаретных баронов" с товаром на 2 тысячи евро и прочую пургу. Но эта новость идёт среди прочих, относительно важных новостей.
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03.03.2026 22:49 Відповісти
для мене ті хто захищають тут "міндічів" такі ж самі вороги як і кацапські підари
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03.03.2026 22:49 Відповісти
а ті хто крадуть в держави (як міндічі, тільки в меншому масштабі) ?
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03.03.2026 23:53 Відповісти
це звичайні правопорушники, яких доречі зазвичай карають, на відміну від вище зазначених (ти ще б х.. з пальцем тут порівняв)
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04.03.2026 08:51 Відповісти
а де та межа між звичайними і незвичайними? от жила така собі непримітна жіночка Крупа - якби не спилили, хто би й знав що в неї тих "двушечок" під матрацом не менше за Міндіча.
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05.03.2026 01:26 Відповісти
ти абсолютно випадково не эврей?
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04.03.2026 09:47 Відповісти
євреї в своєї держави не крадуть - ти на це натякаєш?
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05.03.2026 01:27 Відповісти
шо ти тут викручуєшся як вуж на сковорідці
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05.03.2026 08:41 Відповісти
А де і хто захищає?
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04.03.2026 07:43 Відповісти
СпиZEдив - завжди зло. Але у пост-совків ( ци ми всі в різній відсотковій пропорції ) виховано рефлекс "якщо дають а ти мовчки береш то це не спиЗЭдене а "смєкалка" або "вдача".
У державній площині це значить що народ ніколи не змириться з надбагатими крадіями !!! Тут і національна жаба грає роль і почуття "за справедливість, за правду"
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04.03.2026 09:55 Відповісти
Коливан Стефанчук теж приховував, що проживає у тещі, і при цьому отримував компенсацію з державного бюджету за оренду житла. Йому теж загрожує до п'яти років позбавлення волі? А чому ні?
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04.03.2026 10:10 Відповісти
 
 