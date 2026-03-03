РУС
742 5

В Одесской области мужчина более года скрывал смерть матери ради ее пенсии и отсрочки от службы

Мужчина продолжал получать пенсию матери после ее смерти

В Одесской области разоблачили 48-летнего мужчину, который более года незаконно получал пенсию и пользовался отсрочкой от мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Главного управления Национальной полиции Одесской области.

Мошенничество и финансовые убытки

По информации правоохранителей, мать мужчины умерла еще в июне 2024 года. Он не сообщил об этом соответствующим органам и продолжал получать ее пенсионные выплаты, пользуясь банковской карточкой умершей.

За период с июня 2024 по октябрь 2025 года он незаконно получил более 72 тысяч гривен. Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса – завладение чужим имуществом путем обмана.

"Жителю Одесской области сообщено о подозрении в мошенничестве и уклонении от призыва во время мобилизации. Ему грозит до пяти лет лишения свободы", – отметили в полиции.

Читайте также: По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель, который наводил российские дроны на блокпосты в Одессе

Отсрочка от мобилизации

Кроме финансового мошенничества, мужчина продолжал отсрочку от призыва на военную службу на основании ухода за матерью с инвалидностью. В ходе досудебного расследования устанавливается полный объем нанесенного ущерба и проверяются другие возможные нарушения.

Правоохранители отмечают, что такие действия подпадают под строгое уголовное наказание и являются примером нарушения законов во время мобилизации и получения социальных выплат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мошенники продали землю военного Савчука, пока тот был на службе: дело передано в суд

Одесская область (1231) пенсия (100) Нацполиция (1790) мобилизация (1378)
Країна мрій..*****
03.03.2026 21:28 Ответить
Хіба це не результат діяльності, або бездіяльності лідора Зеленського?
03.03.2026 21:41 Ответить
Ні. Це результат аморальності суспільства, яке ухиляється від захисту Батьківщини і у 2019 році зробило вибір на усі 73%.
03.03.2026 21:48 Ответить
сминдич миллиарды и отдыхай в Израиле, замути 72000 грн получи пятерку, страна возможностей
03.03.2026 21:45 Ответить
Ого, вот это преступление вселенского масштаба. На 1,5 тысячи евро))) ахах.... Сколько "спецов" за налоги украинцев во время войны работало над этим расследованием?
03.03.2026 21:56 Ответить
 
 