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Новини Рішення МСЕК про фіктивну інвалідність Фіктивна інвалідність
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56 фейкових інвалідностей для ухилянтів: трьох лікарів МСЕК судитимуть у Львові

Фіктивні довідки і виїзд за кордон: у Львові викрили схему МСЕК

У Львові трьох лікарів міжрайонної МСЕК судитимуть за схему з оформлення фіктивних інвалідностей, яка дозволила десяткам військовозобов’язаних уникнути служби та виїхати за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

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Франківська окружна прокуратура міста Львова направила до суду обвинувальний акт проти трьох лікарів міжрайонної МСЕК.

Оформлювали підроблені документи про інвалідність

За даними слідства, у 2022 році вони оформлювали військовозобов’язаним підроблені документи про третю групу інвалідності. Фактично медичних оглядів вони не проводили, особи навіть не були присутні на засіданнях комісії, а акти складали на основі підроблених медичних довідок.

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Внаслідок цього 56 осіб отримали незаконну інвалідність, 36 з них виїхали за кордон і не повернулися.

Лікарям інкриміновано сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України та складання і видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених групою осіб (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

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суд (11923) інвалідність (352) МСЕК (118)
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Дієвим було б, їх просто повісити, цих заробітчан від медицини, прямо напроти закладу, де ця група осіб мародерила на посадах «гіпократів»!
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03.03.2026 17:24 Відповісти
А МСЕК ще є - я думав, що реформували....?
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03.03.2026 17:31 Відповісти
Коли судитимуть Крупу з її прокурворами-інвалідами?
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03.03.2026 17:37 Відповісти
І хто із цих тварюк був звільнений та посаджений ? То красти державні гроші прокурорам дозволено? То, видно так... Прокурори...
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03.03.2026 20:05 Відповісти
А хворих тепер всіх на 0, бо тіх шо заплатили дуже багато.
Теж саме по ТЦК.
По всім облатям, по всім ТЦК і ВЛК .... тотально.
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03.03.2026 17:42 Відповісти
Фактически медицинских осмотров они не проводили, лица даже не присутствовали на заседаниях комиссии, а акты составляли на основе поддельных медицинских справок. Источник: https://censor.net/ru/n3603381

В компетенцию врача не входит проверка оригинальности справок, как и любых документов. Синдром раздражённого кишечника, эпилепсия, онкология, шизофрения и многие другие диагнозы не устанавливаются и не снимаются на основании осмотра.
Если серьёзно: Я часто читаю новости о плохих врачах, которые даже при поверхностном прочтении звучат как абсолютно выдуманные истории для народа. Вопрос простой - зачем?
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03.03.2026 19:11 Відповісти
Добре. Про лікарів ми можемо не хвилюватися. Їм як з гуся вода і НІЧОГО НЕ БУДЕ. Мене турбує доля знов спечених інвалідів. Чому проти них нема ні справ, ні оголошення в розшук? Це не вірно. Ці покидьки кинули на призволяще та без захисту свою Батьківщину!
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03.03.2026 20:02 Відповісти
"Ці покидьки кинули на призволяще та без захисту свою Батьківщину! "

Ти міндіча і кО маєш на увазі?
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03.03.2026 20:44 Відповісти
 
 