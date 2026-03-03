56 фейкових інвалідностей для ухилянтів: трьох лікарів МСЕК судитимуть у Львові
У Львові трьох лікарів міжрайонної МСЕК судитимуть за схему з оформлення фіктивних інвалідностей, яка дозволила десяткам військовозобов’язаних уникнути служби та виїхати за кордон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Франківська окружна прокуратура міста Львова направила до суду обвинувальний акт проти трьох лікарів міжрайонної МСЕК.
Оформлювали підроблені документи про інвалідність
За даними слідства, у 2022 році вони оформлювали військовозобов’язаним підроблені документи про третю групу інвалідності. Фактично медичних оглядів вони не проводили, особи навіть не були присутні на засіданнях комісії, а акти складали на основі підроблених медичних довідок.
Внаслідок цього 56 осіб отримали незаконну інвалідність, 36 з них виїхали за кордон і не повернулися.
Лікарям інкриміновано сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України та складання і видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених групою осіб (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).
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Теж саме по ТЦК.
По всім облатям, по всім ТЦК і ВЛК .... тотально.
В компетенцию врача не входит проверка оригинальности справок, как и любых документов. Синдром раздражённого кишечника, эпилепсия, онкология, шизофрения и многие другие диагнозы не устанавливаются и не снимаются на основании осмотра.
Если серьёзно: Я часто читаю новости о плохих врачах, которые даже при поверхностном прочтении звучат как абсолютно выдуманные истории для народа. Вопрос простой - зачем?
Ти міндіча і кО маєш на увазі?