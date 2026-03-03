56 фейкових інвалідностей для ухилянтів: трьох лікарів МСЕК судитимуть у Львові

У Львові трьох лікарів міжрайонної МСЕК судитимуть за схему з оформлення фіктивних інвалідностей, яка дозволила десяткам військовозобов’язаних уникнути служби та виїхати за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Франківська окружна прокуратура міста Львова направила до суду обвинувальний акт проти трьох лікарів міжрайонної МСЕК.

Оформлювали підроблені документи про інвалідність

За даними слідства, у 2022 році вони оформлювали військовозобов’язаним підроблені документи про третю групу інвалідності. Фактично медичних оглядів вони не проводили, особи навіть не були присутні на засіданнях комісії, а акти складали на основі підроблених медичних довідок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців, - директор ДБР Сухачов

Внаслідок цього 56 осіб отримали незаконну інвалідність, 36 з них виїхали за кордон і не повернулися.

Лікарям інкриміновано сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України та складання і видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених групою осіб (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вилучено $200 тис. та 350 тис. грн: мати та син організували схему фейкової інвалідності на Вінниччині. ФОТОрепортаж