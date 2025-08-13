УКР
Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців, - директор ДБР Сухачов

Скасовано понад 800 рішень МСЕК

Зараз перевіряються 2 тис. 630 медичних справ посадовців з понад 70 держорганів.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Скільки рішень МСЕК скасовано

"За ініціативи ДБР за результатами перевірок вже скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів", - зазначив Сухачов.

Скільки справ посадовців перевіряється

За його словами, наразі перевіряються понад 70 держорганів та 2 тис. 630 медико-експертних справ посадовців.

"Вже розглянуто майже 2 тис. справ. З них понад 800 рішень скасовано, як необґрунтовані, у понад 400 випадків змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадовців викликано на дообстеження", - уточнив директор ДБР.

Він нагадав, що перевірки проводяться у межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, уведеного в дію Указом Президента.

"Для цього створено міжвідомчу робочу групу з-поміж працівників ДБР, МОЗ України та інших правоохоронних органів, яка в листопаді минулого року затвердила план дій", - сказав Сухачов.

Директор ДБР наголосив, що зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з метою отримання відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу.

"Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, - серед працівників Державної митної  та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів", - зазначив він.

"Робота триває", - додав Сухачов.

ДБР (3688) Сухачов Олексій (63)


Топ коментарі
+15
Скасовано - й по всьому? А де ж відповідальність?
показати весь коментар
13.08.2025 11:14 Відповісти
+10
а по садки же ? чи ХОЧА Б звільнення
показати весь коментар
13.08.2025 11:15 Відповісти
+8
ці люди мають йти на фронт разом з лікарями ММЕК
показати весь коментар
13.08.2025 11:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Мабуть їх признали загиблими.
показати весь коментар
13.08.2025 11:12 Відповісти
ці люди мають йти на фронт разом з лікарями ММЕК
показати весь коментар
13.08.2025 11:24 Відповісти
Скасовано - й по всьому? А де ж відповідальність?
показати весь коментар
13.08.2025 11:14 Відповісти
в Караганде в прямому значені слова,може там є закон,порядок та справедливість???
показати весь коментар
13.08.2025 11:26 Відповісти
а по садки же ? чи ХОЧА Б звільнення
показати весь коментар
13.08.2025 11:15 Відповісти
кого садити??вони ж всі богомпомазані,це ж не два чоколядні батончики вкрасти за 7 рочків,тут особлива справедливість,розуміти треба.як на мене треба з всіх помазаників зробити ,,новорічні іграшки,, для прикрашання високих архитектурних форм по містах їх перебування,бо інші методи не спрацюють,їх бог ,,Система,, не дозволить
показати весь коментар
13.08.2025 11:32 Відповісти
Спускають на тормозах - а наказати - шоб другим неповадно було
показати весь коментар
13.08.2025 11:21 Відповісти
а скільки з них хмельницьких прокурорів?
показати весь коментар
13.08.2025 11:21 Відповісти
А скільки митників і податківців? Вони несуть пальму першості!
показати весь коментар
13.08.2025 13:03 Відповісти
А скільки з цих 800 через місяць "порішають" і відновлять все взад? 799?
Ще й компенсації отримають. Ми це вже проходили зі "звільненими" мусорами.
показати весь коментар
13.08.2025 11:26 Відповісти
таке враження що всі оті ,,державні,, особи перейшли дорогу невстановленому місціі а не підробили діагнози,документи,в групі осіб,отримали матеріальні кошти за це знаходячимсь на держслужбі ще і правопохороній системі що усугбило їх дії
показати весь коментар
13.08.2025 11:36 Відповісти
А конфискация майна и хотя бы на пару лет на зону?
показати весь коментар
13.08.2025 11:37 Відповісти
А тюрма і воші?
показати весь коментар
13.08.2025 11:59 Відповісти
Система прогнивша, відсутній контроль. Це все організована банда, керівником якої є найвеличніший наш! Ці люди МСЕК виконують завдання, плани по доставці кешу на гору. І не має значення, чи це якась маруська бере, чи ванюшка, при зміні доданків сума не міняється, нажаль риба гниє з голови і потрібно лікувати голову.
показати весь коментар
13.08.2025 11:59 Відповісти
Тільки 800 ?
показати весь коментар
13.08.2025 12:09 Відповісти
З прокурорами більш менш ясно,а як з тими МСЕКцями,що роздавали інвалідності,ну прокурорам під тиском,а остальній швалі явно за мзду, там у війську лікарів дуже не вистачає,хоч так би відповіли за скоєне.
показати весь коментар
13.08.2025 12:16 Відповісти
Вони легко куплять собі ті дообстежегня без зайвих питань.
показати весь коментар
13.08.2025 12:18 Відповісти
Знаючи як працюють ці єрмаківські опричники, припускаю, що скасували рішення по реальним інвалідам, із тих хто не заніс.
показати весь коментар
13.08.2025 12:20 Відповісти
"Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, - серед працівників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів", - це саме ті, хто мав боротися з цим. Це хіба не підпадає під карні справи?
показати весь коментар
13.08.2025 12:30 Відповісти
Митна та Податкова....Там дійсно хворі люди служать..За копійки заробітної плати горбатяться...Гірше шахтарів...Навіть їх жінки та діти живуть за кордоном постійно,щоб подалі від них...Не можуть бачити,як ці митники та податківці "*******" Україну...трудоголики
показати весь коментар
13.08.2025 12:38 Відповісти
Цікаво, який % цих службашів мають категорію А та Б?
показати весь коментар
13.08.2025 13:06 Відповісти
 
 