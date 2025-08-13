Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців, - директор ДБР Сухачов

Зараз перевіряються 2 тис. 630 медичних справ посадовців з понад 70 держорганів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Скільки рішень МСЕК скасовано

"За ініціативи ДБР за результатами перевірок вже скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів", - зазначив Сухачов.

Скільки справ посадовців перевіряється

За його словами, наразі перевіряються понад 70 держорганів та 2 тис. 630 медико-експертних справ посадовців.

"Вже розглянуто майже 2 тис. справ. З них понад 800 рішень скасовано, як необґрунтовані, у понад 400 випадків змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадовців викликано на дообстеження", - уточнив директор ДБР.

Він нагадав, що перевірки проводяться у межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, уведеного в дію Указом Президента.

"Для цього створено міжвідомчу робочу групу з-поміж працівників ДБР, МОЗ України та інших правоохоронних органів, яка в листопаді минулого року затвердила план дій", - сказав Сухачов.

Директор ДБР наголосив, що зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з метою отримання відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу.

"Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, - серед працівників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів", - зазначив він.

"Робота триває", - додав Сухачов.