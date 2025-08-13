РУС
Отменено более 800 решений МСЭК об инвалидности должностных лиц, - директор ГБР Сухачев

Отменено более 800 решений МСЭК

Сейчас проверяются 2 тыс. 630 медицинских дел должностных лиц из более 70 госорганов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Сколько решений МСЭК отменено

"По инициативе ГБР по результатам проверок уже отменено более 800 решений МСЭК о назначении инвалидности правоохранителям и работникам госорганов", - отметил Сухачев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 26 работникам прокуратуры Хмельницкой области не подтвердили инвалидность после проверки решений МСЭК, - Минздрав

Сколько дел должностных лиц проверяется

По его словам, сейчас проверяются более 70 госорганов и 2 тыс. 630 медико-экспертных дел должностных лиц.

"Уже рассмотрено почти 2 тыс. дел. Из них более 800 решений отменено, как необоснованные, в более 400 случаев изменена группа или срок инвалидности. Почти 100 должностных лиц вызваны на дообследование", - уточнил директор ГБР.

Он напомнил, что проверки проводятся в рамках уголовного производства и в соответствии с решением СНБО от 22 октября 2024 года, введенного в действие Указом Президента.

"Для этого создана межведомственная рабочая группа из числа работников ГБР, Минздрава Украины и других правоохранительных органов, которая в ноябре прошлого года утвердила план действий", - сказал Сухачев.

Директор ГБР отметил, что обычно оформление фиктивной инвалидности происходило с целью получения соответствующей пенсии, а также во избежание возможного призыва на военную службу.

"Самое большое количество должностных лиц, которым отменена инвалидность, - среди работников Государственной таможенной и налоговой служб, прокуратуры, правоохранительных органов", - отметил он.

"Работа продолжается", - добавил Сухачев.

ГБР (3168) Сухачев Алексей (59)


+16
Скасовано - й по всьому? А де ж відповідальність?
13.08.2025 11:14 Ответить
+11
а по садки же ? чи ХОЧА Б звільнення
13.08.2025 11:15 Ответить
+9
ці люди мають йти на фронт разом з лікарями ММЕК
13.08.2025 11:24 Ответить
Мабуть їх признали загиблими.
13.08.2025 11:12 Ответить
ці люди мають йти на фронт разом з лікарями ММЕК
13.08.2025 11:24 Ответить
Скасовано - й по всьому? А де ж відповідальність?
13.08.2025 11:14 Ответить
в Караганде в прямому значені слова,може там є закон,порядок та справедливість???
13.08.2025 11:26 Ответить
а по садки же ? чи ХОЧА Б звільнення
13.08.2025 11:15 Ответить
кого садити??вони ж всі богомпомазані,це ж не два чоколядні батончики вкрасти за 7 рочків,тут особлива справедливість,розуміти треба.як на мене треба з всіх помазаників зробити ,,новорічні іграшки,, для прикрашання високих архитектурних форм по містах їх перебування,бо інші методи не спрацюють,їх бог ,,Система,, не дозволить
13.08.2025 11:32 Ответить
Спускають на тормозах - а наказати - шоб другим неповадно було
13.08.2025 11:21 Ответить
а скільки з них хмельницьких прокурорів?
13.08.2025 11:21 Ответить
А скільки митників і податківців? Вони несуть пальму першості!
13.08.2025 13:03 Ответить
А скільки з цих 800 через місяць "порішають" і відновлять все взад? 799?
Ще й компенсації отримають. Ми це вже проходили зі "звільненими" мусорами.
13.08.2025 11:26 Ответить
таке враження що всі оті ,,державні,, особи перейшли дорогу невстановленому місціі а не підробили діагнози,документи,в групі осіб,отримали матеріальні кошти за це знаходячимсь на держслужбі ще і правопохороній системі що усугбило їх дії
13.08.2025 11:36 Ответить
А конфискация майна и хотя бы на пару лет на зону?
13.08.2025 11:37 Ответить
А тюрма і воші?
13.08.2025 11:59 Ответить
Система прогнивша, відсутній контроль. Це все організована банда, керівником якої є найвеличніший наш! Ці люди МСЕК виконують завдання, плани по доставці кешу на гору. І не має значення, чи це якась маруська бере, чи ванюшка, при зміні доданків сума не міняється, нажаль риба гниє з голови і потрібно лікувати голову.
13.08.2025 11:59 Ответить
Тільки 800 ?
13.08.2025 12:09 Ответить
З прокурорами більш менш ясно,а як з тими МСЕКцями,що роздавали інвалідності,ну прокурорам під тиском,а остальній швалі явно за мзду, там у війську лікарів дуже не вистачає,хоч так би відповіли за скоєне.
13.08.2025 12:16 Ответить
Вони легко куплять собі ті дообстежегня без зайвих питань.
13.08.2025 12:18 Ответить
Знаючи як працюють ці єрмаківські опричники, припускаю, що скасували рішення по реальним інвалідам, із тих хто не заніс.
13.08.2025 12:20 Ответить
"Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, - серед працівників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів", - це саме ті, хто мав боротися з цим. Це хіба не підпадає під карні справи?
13.08.2025 12:30 Ответить
Митна та Податкова....Там дійсно хворі люди служать..За копійки заробітної плати горбатяться...Гірше шахтарів...Навіть їх жінки та діти живуть за кордоном постійно,щоб подалі від них...Не можуть бачити,як ці митники та податківці "*******" Україну...трудоголики
13.08.2025 12:38 Ответить
Цікаво, який % цих службашів мають категорію А та Б?
13.08.2025 13:06 Ответить
Влада чомусь скавчить,- немає грошей, немеє людей для оборони держави, Катс пропонує здатися! А тут не тронуті резерви!!! Напрошується висновок, або влада працює, або вся влада у окопи з автоматами! там від них буде більше користі! (можливо того разу не ухиляють).
13.08.2025 13:47 Ответить
 
 