Отменено более 800 решений МСЭК об инвалидности должностных лиц, - директор ГБР Сухачев

Сейчас проверяются 2 тыс. 630 медицинских дел должностных лиц из более 70 госорганов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Сколько решений МСЭК отменено

"По инициативе ГБР по результатам проверок уже отменено более 800 решений МСЭК о назначении инвалидности правоохранителям и работникам госорганов", - отметил Сухачев.

Сколько дел должностных лиц проверяется

По его словам, сейчас проверяются более 70 госорганов и 2 тыс. 630 медико-экспертных дел должностных лиц.

"Уже рассмотрено почти 2 тыс. дел. Из них более 800 решений отменено, как необоснованные, в более 400 случаев изменена группа или срок инвалидности. Почти 100 должностных лиц вызваны на дообследование", - уточнил директор ГБР.

Он напомнил, что проверки проводятся в рамках уголовного производства и в соответствии с решением СНБО от 22 октября 2024 года, введенного в действие Указом Президента.

"Для этого создана межведомственная рабочая группа из числа работников ГБР, Минздрава Украины и других правоохранительных органов, которая в ноябре прошлого года утвердила план действий", - сказал Сухачев.

Директор ГБР отметил, что обычно оформление фиктивной инвалидности происходило с целью получения соответствующей пенсии, а также во избежание возможного призыва на военную службу.

"Самое большое количество должностных лиц, которым отменена инвалидность, - среди работников Государственной таможенной и налоговой служб, прокуратуры, правоохранительных органов", - отметил он.

"Работа продолжается", - добавил Сухачев.