Вилучено $200 тис. та 350 тис. грн: мати та син організували схему фейкової інвалідності на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Мати та син, які працюють лікарями, організували схему з продажу фіктивної інвалідності за 3 тисячі доларів США.

Про це повідомили у Нацполіції Вінниччини, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідчих, восени 2025 року 47-річна мати та її 27-річний син, які працюють лікарями у різних відділеннях одного комунального медзакладу у Вінницькому районі, запропонували чоловікові за 3000 доларів встановлення йому ІІІ групи інвалідності строком на рік.

"Аби незаконна процедура виглядала правдоподібно, фігуранти оформили "пацієнту" фіктивне стаціонарне лікування у відділенні, де працював один з них, та низку обстежень. Коли пакет медичної документації був готовий для передачі експертам з оцінювання повсякденного функціонування особи, "клієнт" мав розрахуватися за "послугу". Після передачі обумовленої суми хабаря спільників затримали правоохоронці, а грошові кошти вилучили", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у них вилучили понад 200 тис. доларів, 350 тис. грн та 1700 євро готівки.

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Наразі їм повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення про встановлення інвалідності, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Підготовлено клопотання про застосування щодо підозрюваних запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад

Тривають слідчі дії для встановлення походження коштів та інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину.

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