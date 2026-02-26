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Новини Фіктивна інвалідність
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Вилучено $200 тис. та 350 тис. грн: мати та син організували схему фейкової інвалідності на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Мати та син, які працюють лікарями, організували схему з продажу фіктивної інвалідності за 3 тисячі доларів США.

Про це повідомили у Нацполіції Вінниччини, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідчих, восени 2025 року 47-річна мати та її 27-річний син, які працюють лікарями у різних відділеннях одного комунального медзакладу у Вінницькому районі, запропонували чоловікові за 3000 доларів встановлення йому ІІІ групи інвалідності строком на рік.

"Аби незаконна процедура виглядала правдоподібно, фігуранти оформили "пацієнту" фіктивне стаціонарне лікування у відділенні, де працював один з них, та низку обстежень. Коли пакет медичної документації був готовий для передачі експертам з оцінювання повсякденного функціонування особи, "клієнт" мав розрахуватися за "послугу". Після передачі обумовленої суми хабаря спільників затримали правоохоронці, а грошові кошти вилучили", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у них вилучили понад 200 тис. доларів, 350 тис. грн та 1700 євро готівки.

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Наразі їм повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення про встановлення інвалідності, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Підготовлено клопотання про застосування щодо підозрюваних запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад

Тривають слідчі дії для встановлення походження коштів та інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину.

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Вся кімната у грошах: викрито схему фейкової інвалідності
Вся кімната у грошах: викрито схему фейкової інвалідності
Вся кімната у грошах: викрито схему фейкової інвалідності
Вся кімната у грошах: викрито схему фейкової інвалідності

Автор: 

хабар (4786) Вінницька область (1166) інвалідність (352)
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Топ коментарі
+9
Культ безвідповідальності який останні роки вкоренився в суспільстві привів до деградації всіх верств населення Ні совісті ні гідності ні відповідальності
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26.02.2026 15:28 Відповісти
+8
Потім ці істоти які звуться лікарями, роблять придатними хворих які за півроку загинаються від хвороб.
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26.02.2026 15:49 Відповісти
+3
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26.02.2026 15:26 Відповісти
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26.02.2026 15:26 Відповісти
А де заклики від коментаторів до страти чи довічного, як до новини про сімейну пару і Старлінк?
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26.02.2026 16:59 Відповісти
Культ безвідповідальності який останні роки вкоренився в суспільстві привів до деградації всіх верств населення Ні совісті ні гідності ні відповідальності
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26.02.2026 15:28 Відповісти
ув. Василь, с 2022 года я постоянно по 3 месяца каждый год работаю волонтером в Украине в сфере организации отдыха инвалидов с тяжелыми ампутациями: каждый раз поражаюсь массовым проявлениям со стороны самых обычных украинцев совісті, гідності, відповідальності несмотря на всегда существовавшие и существующие обычные человеческие пороки:

у меня, например, прямо во время моей работы в волонтерском медицинском центре кто-то украл дорогой новый ноутбук. Жена полковника ВСУ содрала с меня и моего сына сумасшедшую плату за аренду квартиры по 2 тыс. гривен в сутки, то есть 60 тысяч в месяц, хотя знала, что мы волонтеры, приехавшие за свой счёт бесплатно работать для инвалидов войны. Но, я не делаю из этих негативных фактов, как Вы, глобальных выводов о деградации всех слоёв украинского общества.

Воры и жадные люди-стяжатели существовали во се эпохи, начиная с времён Древнего Рима...
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26.02.2026 23:19 Відповісти
Крупа з Одеським воєнкомом та керовніки з УДО СБУ ДПСУ опу РНБОУ МВС МОУ МОЗ ФІНМОНІТОРИНГУ, міськРади, нервово гризуть нігті???!! Усьо ж було па дамашньому?!?!
Схема була ж надійною, деркач з сівковичем і портновськими, можуть підтвердити!!
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26.02.2026 15:34 Відповісти
Якщо не дають, то і не беруть.
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26.02.2026 15:37 Відповісти
Не вони перші і не вони останні, бо це лише вершина айсбергу, який намерзав більше трьох десятків років. Наше суспільство не врятує навіть евтаназія всієї владної піраміди. Весь державний організм смертельно інфікований.
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26.02.2026 15:43 Відповісти
3000 пфф. демпінгувати заборонено
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26.02.2026 15:45 Відповісти
Потім ці істоти які звуться лікарями, роблять придатними хворих які за півроку загинаються від хвороб.
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26.02.2026 15:49 Відповісти
То не всі шукайте по родичах кумах знайомих все не тримають в одній кишені буде на багато більше і не треба як з крупою а відразу на шибеницю всіх
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26.02.2026 15:54 Відповісти
У тієї паскуди що роздавала інвалідності прокурорам і не тільки Хмельницькому нічого не конфіскували? Аяяй як невдобно вийло, ці нещасні виявилися не з провладної мафії?
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26.02.2026 15:56 Відповісти
Навіть дали можливість все внести в декларацію як чесно зароблене.
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26.02.2026 16:01 Відповісти
нуу ... заставу скоротили до 20 млн. Внесли. Всьо, скоро і заставу повернуть.
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26.02.2026 19:38 Відповісти
Крупа це вже як Оскар в Голівуді тільки в МОЗі в розділі МСЕК та ВЛК. Країна зелених мрій буквально. Прибарахляються.
Лікарі т.з. Хворим виносять вирок -здоровий, аби бути знищеними як найшвидше. Така собі примусова массова евтоназія.
Здоровим за бабло пишуть - хворий щоб ресторани не збанкрутіли і 95-й картвал блдь. Бо апетит добрий, грошва є і настрій жити на гироку ногу теж необъятного розміру.
Суки!!!
І головне ще жодного з цих блдей НЕ посадили і владу це не колише.
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26.02.2026 16:00 Відповісти
скільки часу оці ненавчені витратили на розкладання грошей і фотосесію?
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26.02.2026 16:47 Відповісти
аналогічно ... як мені "подобаються" ці розкладання "килимків" ...
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26.02.2026 19:39 Відповісти
Ну, а новоспечені інваліди де? На сам перед, до вязниці повинні попасти ті, хто платив за можливість ухиляння від армії. Чи інваліди - прокурори недоторкані???? Не буде попиту, не буде і пропозиції. То може і новину потрібно починати так - Виловили 300 мразот чоловічої статі, не бажаючих захищати Батьківщину.
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26.02.2026 17:24 Відповісти
Щось задешево ..3К ? Зараз 10К мінімум ..А гроші що знайшли 200К ахахахахаха
Ахпхахахахаха
Ахпхахахахаха
Любий адвокат відсудить ..Наприклад бабуся яка 70 років збірала 200 000 долярів попросила щоб полежали в них до закінчення війни
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26.02.2026 17:54 Відповісти
Подібні новини необхідно подавати під загальною рубрикою. "Догнивання пост. совкових бантустанів і улусів... "Прослойка --говно нації". ( 95%) В. Ленін. ПС. "Куди не глянеш оком стомленим кругом гниль". В системі управління, судові системі, правоохоронній, системі освіти і в цілому в економіці. Подібну клоаку створило покоління після 2 світової війни. Їх опариші і личинки, 80 % від охлосу який складає населення пост. радянських держав. Фактично створилася ситуація, гнилий фундамент, болото, для чергового в світовій Історії,-- Великого Пересення Народів--. Відносно причин такого стану суспільства глибоко і широко проаналізовано за останні сто років письменниками, філософами і поетами. В даний час процес остаточного догнивання антихристів бісів виповзнів із каторжного ГУЛАГу і колгоспного рабства вийшов на фінішну пряму.
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26.02.2026 18:08 Відповісти
Усім просто хочеться жити трохи краще...
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26.02.2026 20:09 Відповісти
навоювали при такій "владі"
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26.02.2026 23:05 Відповісти
лікарі продають довідки ухилянтам це вже нікого не дивує --- впіймали попа пцу який продавав ухилянтам посвідчення священнослужителя ото піп . цікаво чи рясу . шапку і біблію за додаткову винаголоду видавав
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27.02.2026 06:03 Відповісти
На святое позарились, липовая инвалидность это прерогатива исключительно прокурорская и ментов
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27.02.2026 07:43 Відповісти
це вже стало як Добрий день. Тільки в штрафбат...
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27.02.2026 10:29 Відповісти
 
 