Вилучено $200 тис. та 350 тис. грн: мати та син організували схему фейкової інвалідності на Вінниччині. ФОТОрепортаж
Мати та син, які працюють лікарями, організували схему з продажу фіктивної інвалідності за 3 тисячі доларів США.
Про це повідомили у Нацполіції Вінниччини, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними слідчих, восени 2025 року 47-річна мати та її 27-річний син, які працюють лікарями у різних відділеннях одного комунального медзакладу у Вінницькому районі, запропонували чоловікові за 3000 доларів встановлення йому ІІІ групи інвалідності строком на рік.
"Аби незаконна процедура виглядала правдоподібно, фігуранти оформили "пацієнту" фіктивне стаціонарне лікування у відділенні, де працював один з них, та низку обстежень. Коли пакет медичної документації був готовий для передачі експертам з оцінювання повсякденного функціонування особи, "клієнт" мав розрахуватися за "послугу". Після передачі обумовленої суми хабаря спільників затримали правоохоронці, а грошові кошти вилучили", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуку у них вилучили понад 200 тис. доларів, 350 тис. грн та 1700 євро готівки.
Наразі їм повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення про встановлення інвалідності, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Підготовлено клопотання про застосування щодо підозрюваних запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад
Тривають слідчі дії для встановлення походження коштів та інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину.
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у меня, например, прямо во время моей работы в волонтерском медицинском центре кто-то украл дорогой новый ноутбук. Жена полковника ВСУ содрала с меня и моего сына сумасшедшую плату за аренду квартиры по 2 тыс. гривен в сутки, то есть 60 тысяч в месяц, хотя знала, что мы волонтеры, приехавшие за свой счёт бесплатно работать для инвалидов войны. Но, я не делаю из этих негативных фактов, как Вы, глобальных выводов о деградации всех слоёв украинского общества.
Воры и жадные люди-стяжатели существовали во се эпохи, начиная с времён Древнего Рима...
Схема була ж надійною, деркач з сівковичем і портновськими, можуть підтвердити!!
Лікарі т.з. Хворим виносять вирок -здоровий, аби бути знищеними як найшвидше. Така собі примусова массова евтоназія.
Здоровим за бабло пишуть - хворий щоб ресторани не збанкрутіли і 95-й картвал блдь. Бо апетит добрий, грошва є і настрій жити на гироку ногу теж необъятного розміру.
Суки!!!
І головне ще жодного з цих блдей НЕ посадили і владу це не колише.
Ахпхахахахаха
Ахпхахахахаха
Любий адвокат відсудить ..Наприклад бабуся яка 70 років збірала 200 000 долярів попросила щоб полежали в них до закінчення війни