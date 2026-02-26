Изъято $200 тыс. и 350 тыс. грн: мать и сын организовали схему фейковой инвалидности на Виннитчине. ФОТОрепортаж

Мать и сын, работающие врачами, организовали схему по продаже фиктивной инвалидности за 3 тысячи долларов США.

Подробности

По данным следователей, осенью 2025 года 47-летняя мать и ее 27-летний сын, работающие врачами в разных отделениях одного коммунального медучреждения в Винницком районе, предложили мужчине за 3000 долларов установление ему III группы инвалидности сроком на год.

"Чтобы незаконная процедура выглядела правдоподобно, фигуранты оформили "пациенту" фиктивное стационарное лечение в отделении, где работал один из них, и ряд обследований. Когда пакет медицинской документации был готов для передачи экспертам по оценке повседневного функционирования человека, "клиент" должен был рассчитаться за "услугу". После передачи оговоренной суммы взятки сообщников задержали правоохранители, а денежные средства изъяли", - говорится в сообщении.

Во время обыска у них изъяли более 200 тыс. долларов, 350 тыс. грн и 1700 евро наличными.

В настоящее время им сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения об установлении инвалидности, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Подготовлено ходатайство о применении в отношении подозреваемых мер пресечения и отстранении их от занимаемых должностей

Продолжаются следственные действия по установлению происхождения средств и других лиц, вероятно причастных к совершению преступления.

