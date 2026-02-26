Изъято $200 тыс. и 350 тыс. грн: мать и сын организовали схему фейковой инвалидности на Виннитчине. ФОТОрепортаж
Мать и сын, работающие врачами, организовали схему по продаже фиктивной инвалидности за 3 тысячи долларов США.
Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным следователей, осенью 2025 года 47-летняя мать и ее 27-летний сын, работающие врачами в разных отделениях одного коммунального медучреждения в Винницком районе, предложили мужчине за 3000 долларов установление ему III группы инвалидности сроком на год.
"Чтобы незаконная процедура выглядела правдоподобно, фигуранты оформили "пациенту" фиктивное стационарное лечение в отделении, где работал один из них, и ряд обследований. Когда пакет медицинской документации был готов для передачи экспертам по оценке повседневного функционирования человека, "клиент" должен был рассчитаться за "услугу". После передачи оговоренной суммы взятки сообщников задержали правоохранители, а денежные средства изъяли", - говорится в сообщении.
Во время обыска у них изъяли более 200 тыс. долларов, 350 тыс. грн и 1700 евро наличными.
В настоящее время им сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения об установлении инвалидности, совершенных по предварительному сговору группой лиц.
Подготовлено ходатайство о применении в отношении подозреваемых мер пресечения и отстранении их от занимаемых должностей
Продолжаются следственные действия по установлению происхождения средств и других лиц, вероятно причастных к совершению преступления.
Схема була ж надійною, деркач з сівковичем і портновськими, можуть підтвердити!!
Первинна офіційна версія "нервове перенапруження"
Неофіційне - дві групи не поділили "хлібне" місце ловлі.@
Лікарі т.з. Хворим виносять вирок -здоровий, аби бути знищеними як найшвидше. Така собі примусова массова евтоназія.
Здоровим за бабло пишуть - хворий щоб ресторани не збанкрутіли і 95-й картвал блдь. Бо апетит добрий, грошва є і настрій жити на гироку ногу теж необъятного розміру.
Суки!!!
І головне ще жодного з цих блдей НЕ посадили і владу це не колише.
Ахпхахахахаха
Ахпхахахахаха
Любий адвокат відсудить ..Наприклад бабуся яка 70 років збірала 200 000 долярів попросила щоб полежали в них до закінчення війни