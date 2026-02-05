Фиктивный туберкулез для получения инвалидности: на Закарпатье раскрыта масштабная коррупционная схема. ВИДЕО

Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры раскрыта масштабная схема подмены биологических образцов больного туберкулезом пациента, которую организовали медики для незаконного предоставления "клиентам" медицинских диагнозов.

О подозрении сообщено двум врачам-фтизиатрам областной больницы, заведующему консультативной поликлиники, врачу-фтизиатру и лаборантке районной больницы, а также пациенту, который предоставлял собственные биологические образцы для подмены во время исследований, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности расследования

Следствием установлено, что медицинские работники организовали подмену биологических образцов пациентов. Для лабораторных исследований использовали мокроту человека, который действительно болел туберкулезом, после чего оформляли заведомо ложные положительные результаты анализов для других лиц.

На основании фиктивных диагнозов пациенты проходили военно-врачебные комиссии, получали отсрочки от мобилизации, а в отдельных случаях - продлевали или оформляли группы инвалидности.

В ходе документирования собраны доказательства того, что участники схемы "помогли" по меньшей мере пяти пациентам получить медицинские документы о несуществующем заболевании. Несколько из них, используя фальшивые диагнозы, смогли продлить группы инвалидности, которые стали основанием для освобождения от мобилизации.

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По данным следствия, организатором схемы был врач районной поликлиники. Лаборантка, осознавая незаконность действий, проводила исследования подмененных образцов и вносила заведомо ложные сведения в результаты анализов.

Медики областного центра, в зависимости от роли каждого из них в схеме, за взятки подыскивали "клиентов", содействовали им в прохождении ВВК и получении инвалидности.

В зависимости от ролей в схеме, сообщники получали до 4 000 долларов с одного человека. Полученные средства они распределяли между собой. Общая сумма для "пациентов" составляла до 11 500 долларов.

Подозреваемым инкриминируется получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В данное время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и их отстранении от занимаемых должностей на время досудебного расследования.

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