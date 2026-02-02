На Закарпатье будут судить экс-директора интерната: она скрывала сексуальное насилие над детьми

На Закарпатье будут судить бывшую директрису детского дома-интерната, которую обвиняют в сокрытии фактов сексуального насилия над воспитанниками.

Следствие установило, что чиновница знала о систематическом сексуальном насилии, которое совершал 17-летний воспитанник интерната в отношении трех малолетних мальчиков в возрасте 9 и 14 лет, однако не сообщила об этом правоохранительным органам и не обеспечила защиту потерпевших, информирует Цензор.НЕТ.

Несмотря на осведомленность об этих фактах, чиновница способствовала привлечению юноши к выполнению функций организатора детских развлечений и мероприятий для детей младшего возраста, где он совершал сексуальное насилие в отношении детей.

О фактах насилия сообщили воспитатели, которым доверились дети, после того как директор проигнорировала полученную информацию.

Потерпевшие были допрошены и подтвердили, что насилие продолжалось в течение длительного времени. Обвинительный акт в отношении непосредственного обидчика уже направлен в суд.

Бывшему директору инкриминируется неисполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного и недобросовестного отношения к ним, что повлекло существенный вред здоровью потерпевших. Дело уже назначено к рассмотрению в суде.

За месяц межведомственных проверок учреждений опеки и семейных форм воспитания в Украине выявлены системные провалы защиты детей, которые привели к смертям, насилию и многолетним издевательствам.

Также ранее было известно, что Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в течение 2025 года провел более 800 мониторинговых визитов по всей стране, проверяя соблюдение прав человека, в частности прав детей. Почти в каждом случае мониторинга выявляли нарушения.

Діти в таких установах малозахищені. Їхніми правами користуються добрі тітечки.
Всіх цікавить що там у файлах Епштейна. А в нас є власний - ректор Поплавський. Він про свою діяльність ніколи не соромився розповідати під добрі відгуки українського суспільства.
Люди чинять багато зла.
Поплавок, звісно, гидота та ще, але його студентки, яких він приходував, все ж були повнолітніми. У нас жеж у 15 років у ВНЗ не вступають.
Тобто с точки зору закону все не на стільки злочинно. Хоча, звісно, що студентки під нього лягали явно не з великого бажання, а з напівпримусу - явно воно використовувало свою владу як ректора, скорійше за все ті, хто мав сміливість відмовити - мали потім проблеми з навчанням. Та й те, що дівчині виповнилось 18 років не робить її автоматично зрілою дорослою людиною.
так він же говорив, що все "по согласію" відбувалося..
Насильство не можна виправдати навіть віком
Я не виправдовую насильство жодним чином. Просто с точки зору закону є різниця - повнолітня - неповнолітня.
Поки що. Поки нам не завезли іслам, в нормах якого дитячий вік не вказується. В Європі наприклад не судять за згвалтування дітей, якщо ти мусульманин. Ти ж не знав що не можна.
"В Європі наприклад не судять за згвалтування дітей, якщо ти мусульманин" - звідки це ви взяли таке? Мусульмани у Європі живуть по законах країн, у яких проживають, а не за законами шаріату.
І не знання законів не знімає відповідальності за їх порушення. А згвалтування - це в принципі злочин незалежно від віку жертви.
взяла з соцмереж, судові вироки і обурення жертв
преса дуже не освітлює, як і той факт що в Європі вже 50 млн набіглих з Африки і сходу ісламістів і вони готові проголосити створення своєї держави.
Та ладно...як це судовий вирок може засновуватись не на законах держави, а на релігійній приналежності злочинця? Закон має бути один для всіх - незалежно від того, віруєш ти в аллаха, чи в туалетного монстра.
От так тепер у Британії. І в штатах. Хіба ви не чули скільки разів за тяжкі злочини випускали вбивцю Ірини Заруцької , під чесне слово
зайва толерантність ЕС до чорних муслімів рештою решт знище Европу і білу націю, але ви самі бачити вихід ??? зараз у них вже більшість і скоро буде гето для білих христіан
Дуже прикро споглядати як колись успішні країни перетворюються у смітники. Лондон. Бірмінгем. Париж. Іспанія. Постійні напади на жінок і старших людей. І жодної реакції влади. Натомість вони легалізовують мігрантів.
В "інститут культури" (в переважній більшості) зазвичай йдуть ті, хто не здатний взагалі нікуди вступити. "Навчаються" так само - згідно "здібностей". "Рішають" за сесію - аналогічним чином. Особливо "прошарені" - "рішають" не тільки за сесію, курсову чи диплома, але й за працевлаштування, пошук забезпеченого "спонсора" і т.д.
А почули б ще, про що діти у нас розмовляють, коли батьків немає поруч...
Артист став синонімом проституції. На кого не подивись, видно що ліжко було не одне.
Аби вони більше в політику не йшли. артисти, спортсмени, блогери
"зазвичай йдуть ті, хто не здатний взагалі нікуди вступити" - нажаль, такі у нас йдуть часто-густо у Педагогічний, бо туди найменший конкурс...
і не підлягають призову до лав ЗСУ
