На Закарпатье будут судить экс-директора интерната: она скрывала сексуальное насилие над детьми

На Закарпатье будут судить бывшую директрису детского дома-интерната, которую обвиняют в сокрытии фактов сексуального насилия над воспитанниками.

Следствие установило, что чиновница знала о систематическом сексуальном насилии, которое совершал 17-летний воспитанник интерната в отношении трех малолетних мальчиков в возрасте 9 и 14 лет, однако не сообщила об этом правоохранительным органам и не обеспечила защиту потерпевших, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Несмотря на осведомленность об этих фактах, чиновница способствовала привлечению юноши к выполнению функций организатора детских развлечений и мероприятий для детей младшего возраста, где он совершал сексуальное насилие в отношении детей.

О фактах насилия сообщили воспитатели, которым доверились дети, после того как директор проигнорировала полученную информацию.

Потерпевшие были допрошены и подтвердили, что насилие продолжалось в течение длительного времени. Обвинительный акт в отношении непосредственного обидчика уже направлен в суд.

Бывшему директору инкриминируется неисполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного и недобросовестного отношения к ним, что повлекло существенный вред здоровью потерпевших. Дело уже назначено к рассмотрению в суде.

Что известно о нарушении прав детей?

За месяц межведомственных проверок учреждений опеки и семейных форм воспитания в Украине выявлены системные провалы защиты детей, которые привели к смертям, насилию и многолетним издевательствам.

Также ранее было известно, что Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в течение 2025 года провел более 800 мониторинговых визитов по всей стране, проверяя соблюдение прав человека, в частности прав детей. Почти в каждом случае мониторинга выявляли нарушения.

Также читайте: В Запорожской области раскрыты тяжкие преступления против детей в семьях: 4 лицам сообщено о подозрении