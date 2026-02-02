На Закарпатье будут судить экс-директора интерната: она скрывала сексуальное насилие над детьми
На Закарпатье будут судить бывшую директрису детского дома-интерната, которую обвиняют в сокрытии фактов сексуального насилия над воспитанниками.
Следствие установило, что чиновница знала о систематическом сексуальном насилии, которое совершал 17-летний воспитанник интерната в отношении трех малолетних мальчиков в возрасте 9 и 14 лет, однако не сообщила об этом правоохранительным органам и не обеспечила защиту потерпевших, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Несмотря на осведомленность об этих фактах, чиновница способствовала привлечению юноши к выполнению функций организатора детских развлечений и мероприятий для детей младшего возраста, где он совершал сексуальное насилие в отношении детей.
О фактах насилия сообщили воспитатели, которым доверились дети, после того как директор проигнорировала полученную информацию.
Потерпевшие были допрошены и подтвердили, что насилие продолжалось в течение длительного времени. Обвинительный акт в отношении непосредственного обидчика уже направлен в суд.
Бывшему директору инкриминируется неисполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного и недобросовестного отношения к ним, что повлекло существенный вред здоровью потерпевших. Дело уже назначено к рассмотрению в суде.
Что известно о нарушении прав детей?
За месяц межведомственных проверок учреждений опеки и семейных форм воспитания в Украине выявлены системные провалы защиты детей, которые привели к смертям, насилию и многолетним издевательствам.
Также ранее было известно, что Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в течение 2025 года провел более 800 мониторинговых визитов по всей стране, проверяя соблюдение прав человека, в частности прав детей. Почти в каждом случае мониторинга выявляли нарушения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всіх цікавить що там у файлах Епштейна. А в нас є власний - ректор Поплавський. Він про свою діяльність ніколи не соромився розповідати під добрі відгуки українського суспільства.
Люди чинять багато зла.
Тобто с точки зору закону все не на стільки злочинно. Хоча, звісно, що студентки під нього лягали явно не з великого бажання, а з напівпримусу - явно воно використовувало свою владу як ректора, скорійше за все ті, хто мав сміливість відмовити - мали потім проблеми з навчанням. Та й те, що дівчині виповнилось 18 років не робить її автоматично зрілою дорослою людиною.
І не знання законів не знімає відповідальності за їх порушення. А згвалтування - це в принципі злочин незалежно від віку жертви.
преса дуже не освітлює, як і той факт що в Європі вже 50 млн набіглих з Африки і сходу ісламістів і вони готові проголосити створення своєї держави.
А почули б ще, про що діти у нас розмовляють, коли батьків немає поруч...
Аби вони більше в політику не йшли. артисти, спортсмени, блогери