Каждая проверка в Украине выявляет нарушения прав детей, - Лубинец

Нарушения прав детей в Украине

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в течение 2025 года провел более 800 мониторинговых визитов по всей стране, проверяя соблюдение прав человека, в частности прав детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам Лубинца, почти в каждом случае мониторинга выявлялись нарушения, что свидетельствует о системной проблеме и безразличии органов власти к безопасности и правам детей.

Когда школа становится опасной

Омбудсмен привел пример лицея в Закарпатье, где руководство громады годами допускало системные нарушения: дети не посещают школу, но фиктивно числятся учениками, чтобы получить больше финансирования. Обучение проводят поочередно в помещениях с замурованными окнами, а укрытиями для учеников служат подвалы частных домов, не соответствующие стандартам гражданской защиты.

"Когда я читаю отчеты, то не могу осознать, что это происходит с нашими детьми. Я поражен равнодушием и безответственностью компетентных органов", - отметил Лубинец.

Ученики вынуждены выходить на улицу, чтобы воспользоваться туалетом, что создает угрозу здоровью, особенно в холодное время года.

Ощущение безнаказанности

Лубинец сообщил, что направил письмо в Офис генерального прокурора для оценки действий ответственных лиц. Он подчеркнул, что такие нарушения прав детей не являются следствием нехватки ресурсов, а свидетельствуют об управленческой безответственности и чувстве безнаказанности.

"Часто соответствующего реагирования не происходит, пока проблема не становится публичной. Поэтому я буду и в дальнейшем публиковать другие случаи нарушений прав ребенка по всей стране", — добавил омбудсмен.

  • Недавно мы писали, что на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть группу детей из временно оккупированных районов Херсонской области. 

дети (6856) нарушения (958) права человека (999) Лубинец Дмитрий (522)
В порушення прав дорослих...не до часу??
21.12.2025 23:27 Ответить
Ви напевно ждун та агент кремля?
21.12.2025 23:30 Ответить
Оце так дав отой уповноважений з прав людини дуже потужно!!! Школа, на Закарпатті, використовує укриття в погрібах приватних будинків !!!! Прям моща!!!! На Закарпатті!!!! Там, де повітряні тривоги один раз на пів року. А й да молодець. Десь в Сумах чи Одесі, Харкові чи Києві, Дніпрі чи Чернігові не пробував перевірити???? А дітки зараз, прям золото - не хамлять, всі слухняні, старших поважають.....
21.12.2025 23:36 Ответить
Чому вони не бачать кричуще порушення прав дітей військовослужбовців. В травні 2024-го був прийнятий закон, який по суті заборонив звільнення зі служби, через наявність дитини з інвалідністю до 18-ти. Проте, для відстрочки таку можливість залишили. Як так?
21.12.2025 23:54 Ответить
 
 