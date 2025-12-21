Каждая проверка в Украине выявляет нарушения прав детей, - Лубинец

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в течение 2025 года провел более 800 мониторинговых визитов по всей стране, проверяя соблюдение прав человека, в частности прав детей.

По словам Лубинца, почти в каждом случае мониторинга выявлялись нарушения, что свидетельствует о системной проблеме и безразличии органов власти к безопасности и правам детей.

Когда школа становится опасной

Омбудсмен привел пример лицея в Закарпатье, где руководство громады годами допускало системные нарушения: дети не посещают школу, но фиктивно числятся учениками, чтобы получить больше финансирования. Обучение проводят поочередно в помещениях с замурованными окнами, а укрытиями для учеников служат подвалы частных домов, не соответствующие стандартам гражданской защиты.

"Когда я читаю отчеты, то не могу осознать, что это происходит с нашими детьми. Я поражен равнодушием и безответственностью компетентных органов", - отметил Лубинец.

Ученики вынуждены выходить на улицу, чтобы воспользоваться туалетом, что создает угрозу здоровью, особенно в холодное время года.

Ощущение безнаказанности

Лубинец сообщил, что направил письмо в Офис генерального прокурора для оценки действий ответственных лиц. Он подчеркнул, что такие нарушения прав детей не являются следствием нехватки ресурсов, а свидетельствуют об управленческой безответственности и чувстве безнаказанности.

"Часто соответствующего реагирования не происходит, пока проблема не становится публичной. Поэтому я буду и в дальнейшем публиковать другие случаи нарушений прав ребенка по всей стране", — добавил омбудсмен.

