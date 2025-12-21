Кожна перевірка в Україні виявляє порушення прав дітей, - Лубінець
Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини упродовж 2025 року провів понад 800 моніторингових візитів по всій країні, перевіряючи дотримання прав людини, зокрема прав дітей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
За словами Лубінця, майже в кожному випадку моніторингу виявляли порушення, що свідчить про системну проблему та байдужість органів влади до безпеки та прав дітей.
Коли школа стає небезпечною
Омбудсмен навів приклад ліцею на Закарпатті, де керівництво громади роками дозволяло системні порушення: діти не відвідують школу, але фіктивно числяться учнями, щоб отримати більше фінансування. Навчання проводять почергово в приміщеннях із замурованими вікнами, а укриттями для учнів слугують підвали приватних будинків, що не відповідають стандартам цивільного захисту.
"Коли я читаю звіти, то не можу усвідомити, що це відбувається з нашими дітьми. Я вражений байдужістю і безвідповідальністю компетентних органів", — зазначив Лубінець.
Учні змушені виходити на вулицю, щоб скористатися туалетом, що створює загрозу здоров’ю, особливо у холодну пору року.
Відчуття безкарності
Лубінець повідомив, що скерував лист до Офісу генерального прокурора для оцінки дій відповідальних осіб. Він наголосив, що такі порушення прав дітей не є наслідком браку ресурсів, а свідчать про управлінську безвідповідальність та відчуття безкарності.
"Часто відповідного реагування не відбувається, поки проблема не стає публічною. Тому я буду надалі публікувати інші випадки порушень прав дитини по всій країні", — додав омбудсмен.
- Нещодавно ми писали, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути групу дітей із тимчасово окупованих районів Херсонської області.
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