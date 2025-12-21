Кожна перевірка в Україні виявляє порушення прав дітей, - Лубінець

Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини упродовж 2025 року провів понад 800 моніторингових візитів по всій країні, перевіряючи дотримання прав людини, зокрема прав дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

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За словами Лубінця, майже в кожному випадку моніторингу виявляли порушення, що свідчить про системну проблему та байдужість органів влади до безпеки та прав дітей.

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Коли школа стає небезпечною

Омбудсмен навів приклад ліцею на Закарпатті, де керівництво громади роками дозволяло системні порушення: діти не відвідують школу, але фіктивно числяться учнями, щоб отримати більше фінансування. Навчання проводять почергово в приміщеннях із замурованими вікнами, а укриттями для учнів слугують підвали приватних будинків, що не відповідають стандартам цивільного захисту.

"Коли я читаю звіти, то не можу усвідомити, що це відбувається з нашими дітьми. Я вражений байдужістю і безвідповідальністю компетентних органів", — зазначив Лубінець.

Учні змушені виходити на вулицю, щоб скористатися туалетом, що створює загрозу здоров’ю, особливо у холодну пору року.

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Відчуття безкарності

Лубінець повідомив, що скерував лист до Офісу генерального прокурора для оцінки дій відповідальних осіб. Він наголосив, що такі порушення прав дітей не є наслідком браку ресурсів, а свідчать про управлінську безвідповідальність та відчуття безкарності.

"Часто відповідного реагування не відбувається, поки проблема не стає публічною. Тому я буду надалі публікувати інші випадки порушень прав дитини по всій країні", — додав омбудсмен.

Нещодавно ми писали, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути групу дітей із тимчасово окупованих районів Херсонської області.

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