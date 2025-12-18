Ще одну групу українських дітей повернули з окупованої Херсонщини
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну групу дітей із тимчасово окупованих районів Херсонської області.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, серед врятованих - 12-річна дівчинка, яка майже чотири роки не виходила з дому, щоб уникнути примусу до навчання в російській школі. Увесь цей час вона таємно навчалася онлайн за українською програмою, ризикуючи бути викритою окупантами.
Також на підконтрольну територію повернули 12-річного хлопця, який потребує регулярного лікування. Після окупації його міста медична допомога стала недоступною: лікарню закрили та розграбували, а доступу до необхідних препаратів не було.
Прокудін наголосив, що всі діти вже перебувають на вільній території разом із близькими та наразі знаходяться у центрах "Надії та відновлення", де отримують медичну, соціальну й психологічну допомогу.
Повернення дітей стало можливим у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA за сприяння команди Save Ukraine.
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