Ще одну групу українських дітей повернули з окупованої Херсонщини

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну групу дітей із тимчасово окупованих районів Херсонської області.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, серед врятованих - 12-річна дівчинка, яка майже чотири роки не виходила з дому, щоб уникнути примусу до навчання в російській школі. Увесь цей час вона таємно навчалася онлайн за українською програмою, ризикуючи бути викритою окупантами.

Також на підконтрольну територію повернули 12-річного хлопця, який потребує регулярного лікування. Після окупації його міста медична допомога стала недоступною: лікарню закрили та розграбували, а доступу до необхідних препаратів не було.

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Прокудін наголосив, що всі діти вже перебувають на вільній території разом із близькими та наразі знаходяться у центрах "Надії та відновлення", де отримують медичну, соціальну й психологічну допомогу.

Повернення дітей стало можливим у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA за сприяння команди Save Ukraine.

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