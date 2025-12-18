Еще одну группу украинских детей вернули из оккупированной Херсонщины

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одну группу детей из временно оккупированных районов Херсонской области.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, среди спасенных - 12-летняя девочка, которая почти четыре года не выходила из дома, чтобы избежать принуждения к обучению в российской школе. Все это время она тайно училась онлайн по украинской программе, рискуя быть разоблаченной оккупантами.

Также на подконтрольную территорию вернули 12-летнего мальчика, который нуждается в регулярном лечении. После оккупации его города медицинская помощь стала недоступной: больницу закрыли и разграбили, а доступа к необходимым препаратам не было.

Прокудин подчеркнул, что все дети уже находятся на свободной территории вместе с близкими и сейчас находятся в центрах "Надежды и восстановления", где получают медицинскую, социальную и психологическую помощь.

Возвращение детей стало возможным в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA при содействии команды Save Ukraine.

