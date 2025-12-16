Враг атаковал дроном село на Харьковщине: пострадали дети
Утром 16 декабря 2025 года войска РФ нанесли удар по Близнюковской громаде Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Под ударом с. Червоное
По его словам, сегодня утром оккупанты атаковали БпЛА с. Червоное.
"Из-за вражеского удара острую реакцию на стресс испытали девочки 12 и 17 лет. Медики оказали им необходимую помощь на месте", - говорится в сообщении.
Возник пожар в частном доме. Экстренные службы работают над ликвидацией возгорания.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты нанесли удары по 7 населенным пунктам Харьковской области: повреждены дома.
- По данным Сил обороны, операция по освобождению Купянска продолжается, оккупанты отрезаны от снабжения.
