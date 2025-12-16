РУС
Новости Атака дронов на Харьковщину
Враг атаковал дроном село на Харьковщине: пострадали дети

Обстрелы Харьковской области

Утром 16 декабря 2025 года войска РФ нанесли удар по Близнюковской громаде Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Под ударом с. Червоное

По его словам, сегодня утром оккупанты атаковали БпЛА с. Червоное.

"Из-за вражеского удара острую реакцию на стресс испытали девочки 12 и 17 лет. Медики оказали им необходимую помощь на месте", - говорится в сообщении.

Возник пожар в частном доме. Экстренные службы работают над ликвидацией возгорания.

Что предшествовало?

дети (6851) обстрел (30912) Харьковская область (2030) Изюмский район (171) Червоное (1)
