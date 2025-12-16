РУС
Российские захватчики ранили 12 жителей Донетчины, также повреждены дома и автомобили

Российские захватчики ранили 12 жителей Донецкой области

За минувшие сутки российские войска обстреливали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 16 декабря рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Новофедоровке Криворожской громады поврежден дом.

Краматорский район

В Лимане ранен человек, еще один — в Маяках Святогорской громады. В Славянске повреждены 3 частных дома, в Мирном - сельхозстроение и автомобиль. В Краматорске повреждены пятиэтажка, 4 частных дома и автомобиль. В Черкасском повреждена инфраструктура. В Александровской громаде повреждены 3 автомобиля. В Дружковке ранены 3 человека, повреждены 8 домов, в Алексеево-Дружковке ранены 5 человек. В Константиновке ранены 2 человека.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 2 дома.

Всего за сутки россияне 36 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 146 человек, в том числе - 29 детей.

армия РФ (21642) обстрел (30912) Донецкая область (11625)
