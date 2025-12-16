Ворог атакував дроном село на Харківщині: постраждали діти

Зранку 16 грудня 2025 року війська РФ ударили по Близнюківській громаді Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Під ударом с.Червоне

За його словами, сьогодні вранці окупанти атакували БпЛА с. Червоне.

"Через ворожий удар зазнали гострої реакції на стрес дівчата 12 і 17 років. Медики надали їм необхідну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

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Виникла пожежа у приватному будинку. Екстрені служби працюють над ліквідацією загоряння.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти завдали ударів по 7 населеним пунктам Харківщини: пошкоджені будинки.

За даними Сил оборони, операція зі звільнення Куп’янська триває, окупантів відсікли від постачання.

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