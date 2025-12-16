Ворог атакував дроном село на Харківщині: постраждали діти
Зранку 16 грудня 2025 року війська РФ ударили по Близнюківській громаді Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударом с.Червоне
За його словами, сьогодні вранці окупанти атакували БпЛА с. Червоне.
"Через ворожий удар зазнали гострої реакції на стрес дівчата 12 і 17 років. Медики надали їм необхідну допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.
Виникла пожежа у приватному будинку. Екстрені служби працюють над ліквідацією загоряння.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти завдали ударів по 7 населеним пунктам Харківщини: пошкоджені будинки.
- За даними Сил оборони, операція зі звільнення Куп’янська триває, окупантів відсікли від постачання.
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