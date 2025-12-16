Російські загарбники поранили 12 жителів Донеччини, також пошкоджені будинки та авто. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, внаслідок чого є поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 16 грудня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Новофедорівці Криворізької громади пошкоджено будинок.
Краматорський район
У Лимані поранено людину, ще одну — в Маяках Святогірської громади. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки, у Мирному — сільгоспбудівлю і автівку. У Краматорську пошкоджено п'ятиповерхівку, 4 приватні будинки і авто. У Черкаському пошкоджено інфраструктуру. В Олександрівській громаді пошкоджено 3 автівки. У Дружківці поранено 3 людини, пошкоджено 8 будинків, в Олексієво-Дружківці поранено 5 людей. У Костянтинівці поранено 2 людини.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
Всього за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 146 людей, у тому числі 29 дітей.
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