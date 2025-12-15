Состоялась еще одна спасательная операция с временно оккупированного левобережья Херсонщины. На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одну группу детей.

Об этом сообщает Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Это - мальчики и девочки в возрасте от 11 до 17 лет

Среди спасенных - одиннадцатилетний мальчик, которого вместе с отцом российские силовики держали в отделении полиции за отказ оформлять российские документы и отдавать ребенка в оккупационную школу.

Семье 16-летней и ее 13-летней сестры также угрожали лишением родительских прав и выписывали штрафы за отказ ходить в российскую школу. Несмотря на все, девочки тайно продолжали учиться онлайн в украинской школе.

Возвращение состоялось в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации "Save Ukraine".

В настоящее время дети находятся в центрах "Надежды и восстановления", где получают психологическую поддержку, помощь с документами, жилье и заботу.

Инициатива Bring Kids Back UA: что известно

Bring Kids Back UA - это стратегический план, инициированный президентом Украины, для возвращения украинских детей, которые были незаконно депортированы или принудительно перемещены в Россию или находились на временно оккупированных территориях.

Цель — идентифицировать, найти, безопасно репатриировать детей, чтобы объединить их с семьями и обеспечить им безопасную среду.

Кроме возвращения: план включает реинтеграцию (психологическая помощь, образование, восстановление документов), поддержку семей, принимающих детей, а также юридическое и международное давление на РФ — с документированием случаев похищений и преследований.

С начала полномасштабного вторжения инициатива зафиксировала более 19 546 случаев незаконной депортации или перемещения украинских детей.

На данный момент — более 1 859 детей уже возвращены в пределы Украины.

Например, в 2024 году было возвращено 449 детей.

