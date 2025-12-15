Відбулася ще одна рятувальна операція з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну групу дітей.

Про це повідомляє Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Це – хлопчики та дівчатка, віком від 11 до 17 років

Серед врятованих – одинадцятирічний хлопець, якого разом із батьком російські силовики тримали у відділку поліції через відмову оформлювати російські документи та віддавати дитину до окупаційної школи.

Родині 16-річної та її 13-річної сестер також погрожували позбавленням батьківських прав та виписували штрафи через відмову ходити до російської школи. Попри все, дівчата таємно продовжували вчитися онлайн в українській школі.

Повернення відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".

На даний час діти перебувають у центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу.

Ініціатива Bring Kids Back UA: що відомо

Bring Kids Back UA — це стратегічний план, ініційований президентом України, для повернення українських дітей, які були незаконно депортовані чи примусово переміщені до Росії або перебували на тимчасово окупованих територіях.

Мета — ідентифікувати, знайти, безпечно репатріювати дітей, щоб об’єднати їх з родинами та забезпечити їм безпечне середовище.

Крім повернення: план включає реінтеграцію (психологічна допомога, освіта, реставрація документів), підтримку сімей, які приймають дітей, а також юридичний та міжнародний тиск на РФ — з документування випадків викрадень та переслідувань.

Від початку повномасштабного вторгнення ініціатива зафіксувала понад 19 546 випадків незаконної депортації або переміщення українських дітей.

Станом на зараз — понад 1 859 дітей вже повернуто в межі України.

Наприклад, 2024 року було повернуто 449 дітей.

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