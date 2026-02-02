На Закарпатті судитимуть ексдиректорку інтернату: вона приховувала сексуальне насильство над дітьми

На Закарпатті судитимуть колишню директорку дитячого будинку-інтернату, яку обвинувачують у приховуванні фактів сексуального насильства над вихованцями.

Слідство встановило, що посадовиця знала про системне сексуальне насильство, яке вчиняв 17-річний вихованець інтернату щодо трьох малолітніх хлопчиків віком 9 та 14 років, однак не повідомила про це правоохоронні органи та не забезпечила захист потерпілих, інформує Цензор.НЕТ.

Попри обізнаність про ці факти, посадовиця сприяла залученню хлопця до виконання функцій організатора дитячих розваг і заходів для дітей молодшого віку, де він вчиняв сексуальне насильство щодо дітей.

Про факти насильства повідомили вихователі, яким довірилися діти, після того як директорка проігнорувала отриману інформацію.

Потерпілі були допитані й підтвердили, що насильство тривало упродовж тривалого часу. Обвинувальний акт щодо безпосереднього кривдника вже скеровано до суду.

Колишній директорці інкриміновано невиконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх унаслідок недбалого та несумлінного ставлення до них, що спричинило істотну шкоду здоров’ю потерпілих. Справа вже призначена до розгляду у суді.

За місяць міжвідомчих перевірок закладів опіки та сімейних форм виховання в Україні виявлено системні провали захисту дітей, які призвели до смертей, насильства та багаторічних знущань.

Також раніше було відомо, що Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини упродовж 2025 року провів понад 800 моніторингових візитів по всій країні, перевіряючи дотримання прав людини, зокрема прав дітей. Майже в кожному випадку моніторингу виявляли порушення.

