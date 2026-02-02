На Закарпатті судитимуть ексдиректорку інтернату: вона приховувала сексуальне насильство над дітьми
На Закарпатті судитимуть колишню директорку дитячого будинку-інтернату, яку обвинувачують у приховуванні фактів сексуального насильства над вихованцями.
Слідство встановило, що посадовиця знала про системне сексуальне насильство, яке вчиняв 17-річний вихованець інтернату щодо трьох малолітніх хлопчиків віком 9 та 14 років, однак не повідомила про це правоохоронні органи та не забезпечила захист потерпілих, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Попри обізнаність про ці факти, посадовиця сприяла залученню хлопця до виконання функцій організатора дитячих розваг і заходів для дітей молодшого віку, де він вчиняв сексуальне насильство щодо дітей.
Про факти насильства повідомили вихователі, яким довірилися діти, після того як директорка проігнорувала отриману інформацію.
Потерпілі були допитані й підтвердили, що насильство тривало упродовж тривалого часу. Обвинувальний акт щодо безпосереднього кривдника вже скеровано до суду.
Колишній директорці інкриміновано невиконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх унаслідок недбалого та несумлінного ставлення до них, що спричинило істотну шкоду здоров’ю потерпілих. Справа вже призначена до розгляду у суді.
Що відомо про порушення прав дітей?
За місяць міжвідомчих перевірок закладів опіки та сімейних форм виховання в Україні виявлено системні провали захисту дітей, які призвели до смертей, насильства та багаторічних знущань.
Також раніше було відомо, що Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини упродовж 2025 року провів понад 800 моніторингових візитів по всій країні, перевіряючи дотримання прав людини, зокрема прав дітей. Майже в кожному випадку моніторингу виявляли порушення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всіх цікавить що там у файлах Епштейна. А в нас є власний - ректор Поплавський. Він про свою діяльність ніколи не соромився розповідати під добрі відгуки українського суспільства.
Люди чинять багато зла.
Тобто с точки зору закону все не на стільки злочинно. Хоча, звісно, що студентки під нього лягали явно не з великого бажання, а з напівпримусу - явно воно використовувало свою владу як ректора, скорійше за все ті, хто мав сміливість відмовити - мали потім проблеми з навчанням. Та й те, що дівчині виповнилось 18 років не робить її автоматично зрілою дорослою людиною.
І не знання законів не знімає відповідальності за їх порушення. А згвалтування - це в принципі злочин незалежно від віку жертви.
преса дуже не освітлює, як і той факт що в Європі вже 50 млн набіглих з Африки і сходу ісламістів і вони готові проголосити створення своєї держави.
А почули б ще, про що діти у нас розмовляють, коли батьків немає поруч...
Аби вони більше в політику не йшли. артисти, спортсмени, блогери