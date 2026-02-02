На Закарпатті судитимуть ексдиректорку інтернату: вона приховувала сексуальне насильство над дітьми

На Закарпатті судитимуть колишню директорку дитячого будинку-інтернату, яку обвинувачують у приховуванні фактів сексуального насильства над вихованцями.

Слідство встановило, що посадовиця знала про системне сексуальне насильство, яке вчиняв 17-річний вихованець інтернату щодо трьох малолітніх хлопчиків віком 9 та 14 років, однак не повідомила про це правоохоронні органи та не забезпечила захист потерпілих, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Попри обізнаність про ці факти, посадовиця сприяла залученню хлопця до виконання функцій організатора дитячих розваг і заходів для дітей молодшого віку, де він вчиняв сексуальне насильство щодо дітей.

Про факти насильства повідомили вихователі, яким довірилися діти, після того як директорка проігнорувала отриману інформацію.

Потерпілі були допитані й підтвердили, що насильство тривало упродовж тривалого часу. Обвинувальний акт щодо безпосереднього кривдника вже скеровано до суду.

Колишній директорці інкриміновано невиконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх унаслідок недбалого та несумлінного ставлення до них, що спричинило істотну шкоду здоров’ю потерпілих. Справа вже призначена до розгляду у суді.

Що відомо про порушення прав дітей?

За місяць міжвідомчих перевірок закладів опіки та сімейних форм виховання в Україні виявлено системні провали захисту дітей, які призвели до смертей, насильства та багаторічних знущань.

Також раніше було відомо, що Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини упродовж 2025 року провів понад 800 моніторингових візитів по всій країні, перевіряючи дотримання прав людини, зокрема прав дітей. Майже в кожному випадку моніторингу виявляли порушення.

Діти в таких установах малозахищені. Їхніми правами користуються добрі тітечки.
Всіх цікавить що там у файлах Епштейна. А в нас є власний - ректор Поплавський. Він про свою діяльність ніколи не соромився розповідати під добрі відгуки українського суспільства.
Люди чинять багато зла.
Поплавок, звісно, гидота та ще, але його студентки, яких він приходував, все ж були повнолітніми. У нас жеж у 15 років у ВНЗ не вступають.
Тобто с точки зору закону все не на стільки злочинно. Хоча, звісно, що студентки під нього лягали явно не з великого бажання, а з напівпримусу - явно воно використовувало свою владу як ректора, скорійше за все ті, хто мав сміливість відмовити - мали потім проблеми з навчанням. Та й те, що дівчині виповнилось 18 років не робить її автоматично зрілою дорослою людиною.
так він же говорив, що все "по согласію" відбувалося..
Насильство не можна виправдати навіть віком
Я не виправдовую насильство жодним чином. Просто с точки зору закону є різниця - повнолітня - неповнолітня.
Поки що. Поки нам не завезли іслам, в нормах якого дитячий вік не вказується. В Європі наприклад не судять за згвалтування дітей, якщо ти мусульманин. Ти ж не знав що не можна.
"В Європі наприклад не судять за згвалтування дітей, якщо ти мусульманин" - звідки це ви взяли таке? Мусульмани у Європі живуть по законах країн, у яких проживають, а не за законами шаріату.
І не знання законів не знімає відповідальності за їх порушення. А згвалтування - це в принципі злочин незалежно від віку жертви.
взяла з соцмереж, судові вироки і обурення жертв
преса дуже не освітлює, як і той факт що в Європі вже 50 млн набіглих з Африки і сходу ісламістів і вони готові проголосити створення своєї держави.
Та ладно...як це судовий вирок може засновуватись не на законах держави, а на релігійній приналежності злочинця? Закон має бути один для всіх - незалежно від того, віруєш ти в аллаха, чи в туалетного монстра.
От так тепер у Британії. І в штатах. Хіба ви не чули скільки разів за тяжкі злочини випускали вбивцю Ірини Заруцької , під чесне слово
зайва толерантність ЕС до чорних муслімів рештою решт знище Европу і білу націю, але ви самі бачити вихід ??? зараз у них вже більшість і скоро буде гето для білих христіан
Дуже прикро споглядати як колись успішні країни перетворюються у смітники. Лондон. Бірмінгем. Париж. Іспанія. Постійні напади на жінок і старших людей. І жодної реакції влади. Натомість вони легалізовують мігрантів.
В "інститут культури" (в переважній більшості) зазвичай йдуть ті, хто не здатний взагалі нікуди вступити. "Навчаються" так само - згідно "здібностей". "Рішають" за сесію - аналогічним чином. Особливо "прошарені" - "рішають" не тільки за сесію, курсову чи диплома, але й за працевлаштування, пошук забезпеченого "спонсора" і т.д.
А почули б ще, про що діти у нас розмовляють, коли батьків немає поруч...
Артист став синонімом проституції. На кого не подивись, видно що ліжко було не одне.
Аби вони більше в політику не йшли. артисти, спортсмени, блогери
"зазвичай йдуть ті, хто не здатний взагалі нікуди вступити" - нажаль, такі у нас йдуть часто-густо у Педагогічний, бо туди найменший конкурс...
і не підлягають призову до лав ЗСУ
