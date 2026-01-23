У результаті перевірок закладів опіки в Україні відкрито 214 кримінальних справ, - Кравченко

За місяць міжвідомчих перевірок закладів опіки та сімейних форм виховання в Україні виявлено системні провали захисту дітей, які призвели до смертей, насильства та багаторічних знущань. Відкрито сотні кримінальних проваджень, відповідальність понесуть не лише кривдники, а й посадовці, які не виконали свій обов’язок.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"На початку грудня, після поїздки до шелтера "Місто добра", я сказав прямо: жодних відписок і формальних комісій більше не буде.

Держава або захищає дітей, або не має права називатися відповідальною", - написав він.

Як відреагували на порушення прав дітей

Ми створили 45 міжвідомчих груп, залучили поліцію, відповідні служби, представників громадського сектору і вже з 12 грудня перевірили інтернати, будинки дитини, реабілітаційні центри та сімейні форми виховання.

За місяць охопили понад 26 тисяч дітей.

Історії страждань дітей

Але за цими цифрами - життя. І, на жаль, смерть.

Найстрашніше, що ці смерті дітей не були миттєвими.

Вони тривали у часі. І кожну з них можна було зупинити.

Дворічний хлопчик помер, бо поруч із ним алкоголь був нормою, а захисту не було. Про небезпеку знали, але втрутилися лише після смерті дитини.

Його брата ми врятували, зараз він у безпеці.

Чотирирічна дитина день за днем жила у страху. Крики, побої, біль. Вона чекала, що хтось дорослий зупинить це. Ніхто не прийшов вчасно. Але дорослі її вбили.

П’ятеро дітей роками жили в приниженні: без їжі, без води, без права говорити. Навіть до туалету не можна було без дозволу. Прийомні батьки їм казали, що вони нікому не потрібні. І це теж довго залишалося "непоміченим". Зараз діти мають новий дім.

Одинадцятирічний хлопчик з інвалідністю мовчки страждав. Він не міг попросити про допомогу. Але ті, хто мав бачити і діяти, не зробили цього. Дитина померла, бо їй не надали медичну допомогу.

"Діти гинули не раптово. Вони гинули від страху, самотності, повної беззахисності. І від байдужості та жорстокості дорослих", - наголосив Кравченко.

Який результат перевірок?

За результатами перевірок уже відкрито 214 кримінальних проваджень.

118 — щодо посадовців, які мали повноваження і не мали волі.

96 — щодо батьків та опікунів.

Посадовець зазначив: "Ми врятували 94 дитини. Вони живі. Вони в безпеці. Але це не поверне тих, кого можна було врятувати раніше".

"Відповідальність понесуть не лише кривдники.

Понесуть і ті, хто знав, бачив, мав можливість, але не виконав своїх обов’язків. Перевірки тривають. Працюємо далі", - наголосив Кравченко.

