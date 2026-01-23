У результаті перевірок закладів опіки в Україні відкрито 214 кримінальних справ, - Кравченко
За місяць міжвідомчих перевірок закладів опіки та сімейних форм виховання в Україні виявлено системні провали захисту дітей, які призвели до смертей, насильства та багаторічних знущань. Відкрито сотні кримінальних проваджень, відповідальність понесуть не лише кривдники, а й посадовці, які не виконали свій обов’язок.
Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"На початку грудня, після поїздки до шелтера "Місто добра", я сказав прямо: жодних відписок і формальних комісій більше не буде.
Держава або захищає дітей, або не має права називатися відповідальною", - написав він.
Як відреагували на порушення прав дітей
Ми створили 45 міжвідомчих груп, залучили поліцію, відповідні служби, представників громадського сектору і вже з 12 грудня перевірили інтернати, будинки дитини, реабілітаційні центри та сімейні форми виховання.
За місяць охопили понад 26 тисяч дітей.
Історії страждань дітей
Але за цими цифрами - життя. І, на жаль, смерть.
Найстрашніше, що ці смерті дітей не були миттєвими.
Вони тривали у часі. І кожну з них можна було зупинити.
- Дворічний хлопчик помер, бо поруч із ним алкоголь був нормою, а захисту не було. Про небезпеку знали, але втрутилися лише після смерті дитини.
- Його брата ми врятували, зараз він у безпеці.
- Чотирирічна дитина день за днем жила у страху. Крики, побої, біль. Вона чекала, що хтось дорослий зупинить це. Ніхто не прийшов вчасно. Але дорослі її вбили.
- П’ятеро дітей роками жили в приниженні: без їжі, без води, без права говорити. Навіть до туалету не можна було без дозволу. Прийомні батьки їм казали, що вони нікому не потрібні. І це теж довго залишалося "непоміченим". Зараз діти мають новий дім.
- Одинадцятирічний хлопчик з інвалідністю мовчки страждав. Він не міг попросити про допомогу. Але ті, хто мав бачити і діяти, не зробили цього. Дитина померла, бо їй не надали медичну допомогу.
"Діти гинули не раптово. Вони гинули від страху, самотності, повної беззахисності. І від байдужості та жорстокості дорослих", - наголосив Кравченко.
Який результат перевірок?
За результатами перевірок уже відкрито 214 кримінальних проваджень.
- 118 — щодо посадовців, які мали повноваження і не мали волі.
- 96 — щодо батьків та опікунів.
Посадовець зазначив: "Ми врятували 94 дитини. Вони живі. Вони в безпеці. Але це не поверне тих, кого можна було врятувати раніше".
"Відповідальність понесуть не лише кривдники.
Понесуть і ті, хто знав, бачив, мав можливість, але не виконав своїх обов’язків. Перевірки тривають. Працюємо далі", - наголосив Кравченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
