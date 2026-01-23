В результате проверок учреждений опеки в Украине открыто 214 уголовных дел, - Кравченко
За месяц межведомственных проверок учреждений опеки и семейных форм воспитания в Украине выявлены системные провалы защиты детей, которые привели к смертям, насилию и многолетним издевательствам. Открыты сотни уголовных производств, ответственность понесут не только обидчики, но и должностные лица, которые не выполнили свой долг.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
"В начале декабря, после поездки в шелтер "Город добра", я сказал прямо: никаких отписок и формальных комиссий больше не будет.
Государство либо защищает детей, либо не имеет права называться ответственным", - написал он.
Как отреагировали на нарушение прав детей
Мы создали 45 межведомственных групп, привлекли полицию, соответствующие службы, представителей общественного сектора и уже с 12 декабря проверили интернаты, дома ребенка, реабилитационные центры и семейные формы воспитания.
За месяц охватили более 26 тысяч детей.
Истории страданий детей
Но за этими цифрами - жизнь. И, к сожалению, смерть.
Самое страшное, что эти смерти детей не были мгновенными.
Они длились во времени. И каждую из них можно было остановить.
- Двухлетний мальчик умер, потому что рядом с ним алкоголь был нормой, а защиты не было. Об опасности знали, но вмешались только после смерти ребенка.
- Его брата мы спасли, сейчас он в безопасности.
- Четырехлетний ребенок день за днем жил в страхе. Крики, побои, боль. Она ждала, что кто-то из взрослых остановит это. Никто не пришел вовремя. Но взрослые ее убили.
- Пятеро детей годами жили в унижении: без еды, без воды, без права говорить. Даже в туалет нельзя было без разрешения. Приемные родители им говорили, что они никому не нужны. И это тоже долго оставалось "незамеченным". Сейчас у детей есть новый дом.
- Одиннадцатилетний мальчик с инвалидностью молча страдал. Он не мог попросить о помощи. Но те, кто должен был видеть и действовать, не сделали этого. Ребенок умер, потому что ему не оказали медицинскую помощь.
"Дети гибли не внезапно. Они гибли от страха, одиночества, полной беззащитности. И от равнодушия и жестокости взрослых", - подчеркнул Кравченко.
Каков результат проверок?
По результатам проверок уже открыто 214 уголовных производств.
- 118 — в отношении должностных лиц, которые имели полномочия и не имели воли.
- 96 — в отношении родителей и опекунов.
Чиновник отметил: "Мы спасли 94 ребенка. Они живы. Они в безопасности. Но это не вернет тех, кого можно было спасти раньше".
"Ответственность понесут не только обидчики.
Ответственность понесут и те, кто знал, видел, имел возможность, но не выполнил своих обязанностей. Проверки продолжаются. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.
