СМИ сообщили, что экс-глава ГПСУ Дейнеко уволился со службы через ВВК: ведомство опровергло

Экс-глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко

В Государственной пограничной службе опровергают сообщения ряда СМИ о том, что бывший глава ведомства Сергей Дейнеко уволился с военной службы через решение военно-врачебной комиссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии "Радио Свобода" спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Комментарий ГПСУ

В ГПСУ отметили, что распространенная информация не соответствует действительности.

"Прохождение военной службы и увольнение с нее определено законом Украины о воинской обязанности и военной службе и соответствующим положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе Украины", - заявил Демченко.

Он отметил, что на сегодняшний день приказа об увольнении Дейнеко с военной службы нет.

Также пресс-секретарь МВД Марьяна Рева в комментарии изданию подтвердила, что после увольнения с должности главы ГПСУ Дейнеко был назначен советником министра на общественных началах, а об увольнении именно с военной службы такой информации нет.

Она добавила, что советник на общественных началах – это не штатная и неоплачиваемая должность.

Что предшествовало?

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что бывшего главу ГПСУ Сергея Дейнеко якобы уволили с военной службы по решению ВВК.

  • Так, журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники в правоохранительных кругах сообщил, что 27 января якобы был издан приказ об увольнении Дейнеко с военной службы.

"Основание – состояние здоровья. Согласно заключению военно-врачебной комиссии, Дейнеко признан негодным к военной службе. Также учтен рапорт на увольнение, поданный им вчера", – написал он в телеграмме.

Топ комментарии
+7
бо залужний так само через влк став надто хворим
28.01.2026 16:23 Ответить
+6
Бере приклад із Залужного - шлях через ВЛК!
28.01.2026 16:20 Ответить
+6
ТО ВІН ХВОРИЙ!
Пробачте за свинособачу але
28.01.2026 16:21 Ответить
Помічником Залужного піде, всі безнадійно хворі і рапотово не придатні до служби- в посли!
28.01.2026 16:16 Ответить
а яким копитом до твого поста Залужний?
28.01.2026 16:19 Ответить
а куди діваються звільнені із посад? Ну, наприклад, Олєщук?
28.01.2026 16:21 Ответить
ще раз. При чому тут Залужний?
28.01.2026 16:22 Ответить
Залужний дав напрямок... Всі пішли як він
28.01.2026 16:23 Ответить
28.01.2026 16:23 Ответить
28.01.2026 16:23 Ответить
Ти це реально чи то гумор такий у тебе? Залужний в зеленому посліді? Я щось пропустив?
28.01.2026 16:33 Ответить
Как-то просто. Признать ограниченно пригодным и найти занятие(погрузка боеприпасов, рытье окопов и другие интересные дела).
28.01.2026 16:44 Ответить
Андрій Демченко брехун?
28.01.2026 17:03 Ответить
речник бреше як рудий собака бо це його робота . прикордонна банда була в свій час і створена Литвином щоб гроші керівництву приносити і щоб у митниці морди не потріскали самім жерти.
28.01.2026 17:36 Ответить
Черговий безкоштовний радник, не звільнений, а гроші йому вже не потрібні, бо заробив і онукам досить.
28.01.2026 17:51 Ответить
На больнічку як і Залужний? Бабло пиляти було здоров'я, а сидіти то не стало?
28.01.2026 18:08 Ответить
А простим людям чи солдатам можна як цьому чи залежному , через влк звільнитися з армії?
28.01.2026 18:14 Ответить
ВЛК не звільняє з ЗСУ; ВЛК надає підстави говнокомандуючому звільнити генерала (якщо це стосується генерала. Офіцерів звільняє Генштаб)
28.01.2026 18:53 Ответить
 
 