СМИ сообщили, что экс-глава ГПСУ Дейнеко уволился со службы через ВВК: ведомство опровергло
В Государственной пограничной службе опровергают сообщения ряда СМИ о том, что бывший глава ведомства Сергей Дейнеко уволился с военной службы через решение военно-врачебной комиссии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии "Радио Свобода" спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Комментарий ГПСУ
В ГПСУ отметили, что распространенная информация не соответствует действительности.
"Прохождение военной службы и увольнение с нее определено законом Украины о воинской обязанности и военной службе и соответствующим положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе Украины", - заявил Демченко.
Он отметил, что на сегодняшний день приказа об увольнении Дейнеко с военной службы нет.
Также пресс-секретарь МВД Марьяна Рева в комментарии изданию подтвердила, что после увольнения с должности главы ГПСУ Дейнеко был назначен советником министра на общественных началах, а об увольнении именно с военной службы такой информации нет.
Она добавила, что советник на общественных началах – это не штатная и неоплачиваемая должность.
Что предшествовало?
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что бывшего главу ГПСУ Сергея Дейнеко якобы уволили с военной службы по решению ВВК.
- Так, журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники в правоохранительных кругах сообщил, что 27 января якобы был издан приказ об увольнении Дейнеко с военной службы.
"Основание – состояние здоровья. Согласно заключению военно-врачебной комиссии, Дейнеко признан негодным к военной службе. Также учтен рапорт на увольнение, поданный им вчера", – написал он в телеграмме.
