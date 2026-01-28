СМИ сообщили, что экс-глава ГПСУ Дейнеко уволился со службы через ВВК: ведомство опровергло

В Государственной пограничной службе опровергают сообщения ряда СМИ о том, что бывший глава ведомства Сергей Дейнеко уволился с военной службы через решение военно-врачебной комиссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии "Радио Свобода" спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Комментарий ГПСУ

В ГПСУ отметили, что распространенная информация не соответствует действительности.

"Прохождение военной службы и увольнение с нее определено законом Украины о воинской обязанности и военной службе и соответствующим положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе Украины", - заявил Демченко.

Он отметил, что на сегодняшний день приказа об увольнении Дейнеко с военной службы нет.

Также пресс-секретарь МВД Марьяна Рева в комментарии изданию подтвердила, что после увольнения с должности главы ГПСУ Дейнеко был назначен советником министра на общественных началах, а об увольнении именно с военной службы такой информации нет.

Она добавила, что советник на общественных началах – это не штатная и неоплачиваемая должность.

Что предшествовало?

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что бывшего главу ГПСУ Сергея Дейнеко якобы уволили с военной службы по решению ВВК.

Так, журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники в правоохранительных кругах сообщил, что 27 января якобы был издан приказ об увольнении Дейнеко с военной службы.

"Основание – состояние здоровья. Согласно заключению военно-врачебной комиссии, Дейнеко признан негодным к военной службе. Также учтен рапорт на увольнение, поданный им вчера", – написал он в телеграмме.

