ЗМІ повідомили, що ексглава ДПСУ Дейнеко звільнився зі служби через ВЛК: відомство заперечило
У Державній прикордонній службі спростовують повідомлення низки ЗМІ про те, що колишній голова відомства Сергій Дейнеко звільнився з військової служби через рішення військово-лікарської комісії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в коментарі "Радіо Свобода" речник ДПСУ Андрій Демченко.
Коментар ДПСУ
У ДПСУ зазначили, що поширена інформація не відповідає дійсності.
"Проходження військової служби та звільнення з неї визначено законом України про військовий обов’язок і військову службу та відповідним положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України", - заявив Демченко.
Він зауважив, що на сьогодні наказу про звільнення Дейнека з військової служби немає.
Також речниця МВС Мар’яна Рева у коментарі виданню підтвердила, що після звільнення з посади голови ДПСУ Дейнеко був призначений радником міністра на громадських засадах, а щодо звільнення саме з військової служби – такої інформації немає.
Вона додала, що радник на громадських засадах – це не штатна та неоплачувана посада.
Що передувало?
Раніше у соцмережах з’явилися повідомлення про те, що колишнього голову ДПСУ Сергія Дейнеко нібито звільнили з військової служби за рішенням ВЛК.
- Так, журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела в правоохоронних колах повідомив, що 27 січня нібито був виданий наказ про звільнення Дейнеко з військової служби.
"Підстава – стан здоров’я. Згідно з висновком військово-лікарської комісії, Дейнеко визнано непридатним до військової служби. Також враховано рапорт на звільнення, поданий ним учора", – написав він у телеграмі.
