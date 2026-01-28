ЗМІ повідомили, що ексглава ДПСУ Дейнеко звільнився зі служби через ВЛК: відомство заперечило

У Державній прикордонній службі спростовують повідомлення низки ЗМІ про те, що колишній голова відомства Сергій Дейнеко звільнився з військової служби через рішення військово-лікарської комісії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в коментарі "Радіо Свобода" речник ДПСУ Андрій Демченко.

Коментар ДПСУ

У ДПСУ зазначили, що поширена інформація не відповідає дійсності.

"Проходження військової служби та звільнення з неї визначено законом України про військовий обов’язок і військову службу та відповідним положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України", - заявив Демченко.

Він зауважив, що на сьогодні наказу про звільнення Дейнека з військової служби немає.

Також речниця МВС Мар’яна Рева у коментарі виданню підтвердила, що після звільнення з посади голови ДПСУ Дейнеко був призначений радником міністра на громадських засадах, а щодо звільнення саме з військової служби – такої інформації немає.

Вона додала, що радник на громадських засадах – це не штатна та неоплачувана посада.

Що передувало?

Раніше у соцмережах з’явилися повідомлення про те, що колишнього голову ДПСУ Сергія Дейнеко нібито звільнили з військової служби за рішенням ВЛК.

Так, журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела в правоохоронних колах повідомив, що 27 січня нібито був виданий наказ про звільнення Дейнеко з військової служби.

"Підстава – стан здоров’я. Згідно з висновком військово-лікарської комісії, Дейнеко визнано непридатним до військової служби. Також враховано рапорт на звільнення, поданий ним учора", – написав він у телеграмі.

