ЗМІ повідомили, що ексглава ДПСУ Дейнеко звільнився зі служби через ВЛК: відомство заперечило

Ексголова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко

У Державній прикордонній службі спростовують повідомлення низки ЗМІ про те, що колишній голова відомства Сергій Дейнеко звільнився з військової служби через рішення військово-лікарської комісії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в коментарі "Радіо Свобода" речник ДПСУ Андрій Демченко.

Коментар ДПСУ

У ДПСУ зазначили, що поширена інформація не відповідає дійсності.

"Проходження військової служби та звільнення з неї визначено законом України про військовий обов’язок і військову службу та відповідним положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України", - заявив Демченко.

Він зауважив, що на сьогодні наказу про звільнення Дейнека з військової служби немає.

Також речниця МВС Мар’яна Рева у коментарі виданню підтвердила, що після звільнення з посади голови ДПСУ Дейнеко був призначений радником міністра на громадських засадах, а щодо звільнення саме з військової служби – такої інформації немає.

Вона додала, що радник на громадських засадах – це не штатна та неоплачувана посада.

Що передувало?

Раніше у соцмережах з’явилися повідомлення про те, що колишнього голову ДПСУ Сергія Дейнеко нібито звільнили з військової служби за рішенням ВЛК.

  • Так, журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела в правоохоронних колах повідомив, що 27 січня нібито був виданий наказ про звільнення Дейнеко з військової служби.

"Підстава – стан здоров’я. Згідно з висновком військово-лікарської комісії, Дейнеко визнано непридатним до військової служби. Також враховано рапорт на звільнення, поданий ним учора", – написав він у телеграмі.

Топ коментарі
+7
бо залужний так само через влк став надто хворим
28.01.2026 16:23 Відповісти
+6
Бере приклад із Залужного - шлях через ВЛК!
28.01.2026 16:20 Відповісти
+6
ТО ВІН ХВОРИЙ!
Пробачте за свинособачу але
28.01.2026 16:21 Відповісти
Помічником Залужного піде, всі безнадійно хворі і рапотово не придатні до служби- в посли!
28.01.2026 16:16 Відповісти
а яким копитом до твого поста Залужний?
28.01.2026 16:19 Відповісти
а куди діваються звільнені із посад? Ну, наприклад, Олєщук?
28.01.2026 16:21 Відповісти
ще раз. При чому тут Залужний?
28.01.2026 16:22 Відповісти
Залужний дав напрямок... Всі пішли як він
28.01.2026 16:23 Відповісти
28.01.2026 16:23 Відповісти
Ти це реально чи то гумор такий у тебе? Залужний в зеленому посліді? Я щось пропустив?
28.01.2026 16:33 Відповісти
Как-то просто. Признать ограниченно пригодным и найти занятие(погрузка боеприпасов, рытье окопов и другие интересные дела).
28.01.2026 16:44 Відповісти
Андрій Демченко брехун?
28.01.2026 17:03 Відповісти
речник бреше як рудий собака бо це його робота . прикордонна банда була в свій час і створена Литвином щоб гроші керівництву приносити і щоб у митниці морди не потріскали самім жерти.
28.01.2026 17:36 Відповісти
Черговий безкоштовний радник, не звільнений, а гроші йому вже не потрібні, бо заробив і онукам досить.
28.01.2026 17:51 Відповісти
На больнічку як і Залужний? Бабло пиляти було здоров'я, а сидіти то не стало?
28.01.2026 18:08 Відповісти
А простим людям чи солдатам можна як цьому чи залежному , через влк звільнитися з армії?
28.01.2026 18:14 Відповісти
ВЛК не звільняє з ЗСУ; ВЛК надає підстави говнокомандуючому звільнити генерала (якщо це стосується генерала. Офіцерів звільняє Генштаб)
28.01.2026 18:53 Відповісти
 
 