"Я намікав, шо зарплата мала. Але до п#зди": викриті НАБУ прикордонники обговорюють хабарі
На оприлюднених НАБУ записах зафіксовано розмови посадовців Держприкордонслужби про отримання хабарів за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, на одному з них зафіксовано розмови, на яких начальник відділу ДПСУ розповідає про одержання 66 тис. євро.
Посадові особи ДПСУ отримали у жовтні 69 тис. євро за дозвіл на перетин кордон 23 авто.
Начальник відділу ДПСУ також надавав вказівки щодо пропуску через кордон двох авто у листопаді 2023 року.
Топпосадовець та начальник відділу ДПСУ обговорюють розподіл хабаря за листопад.
У грудні 2023 року митні органи Угорщини затримали один із мікроавтобусів, в якому виявили 141 500 пачок цигарок, а у лютому 2024 року - ще один.
Начальник відділу ДПСУ обговорював ситуацію із затриманням автівок зі своїм знайомим.
- Раніше ЗМІ повідомили, що НАБУ та САП проводять обшук в ексглави ДПСУ Дейнеки.
Нагадаємо, у НАБУ повідомили, що у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.
Серед підозрюваних там фігурує колишній голова ДПСУ.
В буцегарню на пожиттєво.
Як це все гидко чути, в головне усвідомити. І це На 12 році війни , з них 4 роки повномасштабного вторгнення.
СБУ, ДПСУ, МВС, суди , та інші дотичні до цих структури не бачать в завершенні війни жодного сенсу. Живуть своє найкраще життя.
З такими органами законодавчої та виконавчої гілки влади, Україна як держава - приречена.
- Ключи находятся у прачки!
Девиз советских пограничников.