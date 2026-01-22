УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10533 відвідувача онлайн
Новини Справа Дейнеко
8 178 19

"Я намікав, шо зарплата мала. Але до п#зди": викриті НАБУ прикордонники обговорюють хабарі

На оприлюднених НАБУ записах зафіксовано розмови посадовців Держприкордонслужби про отримання хабарів за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, на одному з них зафіксовано розмови, на яких начальник відділу ДПСУ розповідає про одержання 66 тис. євро.

Посадові особи ДПСУ отримали у жовтні 69 тис. євро за дозвіл на перетин кордон 23 авто.

Начальник відділу ДПСУ також надавав вказівки щодо пропуску через кордон двох авто у листопаді 2023 року.

Топпосадовець та начальник відділу ДПСУ обговорюють розподіл хабаря за листопад.

У грудні 2023 року митні органи Угорщини затримали один із мікроавтобусів, в якому виявили 141 500 пачок цигарок, а у лютому 2024 року - ще один.

Начальник відділу ДПСУ обговорював ситуацію із затриманням автівок зі своїм знайомим.

Що передувало?

Нагадаємо, у НАБУ повідомили, що у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.

Серед підозрюваних там фігурує колишній голова ДПСУ.

Автор: 

хабар ДПСУ Держприкордонслужба корупція Дейнеко Сергій
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Та вам, підарасам, скільки не дай. Все буде мало. Нє шоб відкрити якесь виробництво, вивчити якусь срану Джаву чи принаймні стати класним сантехніком і рубати капусту.
показати весь коментар
22.01.2026 16:57 Відповісти
+15
"Це - колосальниє дєньгі" - готові тексти для Подерв'янського.
показати весь коментар
22.01.2026 16:58 Відповісти
+15
А ви лошари (пересічні громадяни) ******** до лав ЗСУ та воюйте до нескінченності, а ми поки непогано себе почуваємо.

Як це все гидко чути, в головне усвідомити. І це На 12 році війни , з них 4 роки повномасштабного вторгнення.

СБУ, ДПСУ, МВС, суди , та інші дотичні до цих структури не бачать в завершенні війни жодного сенсу. Живуть своє найкраще життя.

З такими органами законодавчої та виконавчої гілки влади, Україна як держава - приречена.
показати весь коментар
22.01.2026 17:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
намікали, наникали, заникали, ..
показати весь коментар
22.01.2026 16:48 Відповісти
Та з митниками завжди так було. Якось наблюдала, що водій мікроавтобуса товар якійсь завозив перед Різдвом, мабудь нахапав на розпродажах. Так він коли у будку заходив, навіть сабакам хабаря тащив)))) ящик йогуртів))) потім салабон якійсь вийшо й баночки раздав песам))) а того чувака навіть не досматрювали. Провози шо хош.
показати весь коментар
22.01.2026 17:08 Відповісти
Ніби й камери всюди....
показати весь коментар
22.01.2026 17:13 Відповісти
Та дуже просто. Ми їхали на Різдво до Словакії й були офігезні черги. Ми з друзами, і 3 малих дітей..я подивилась на ото як шманають..діти марудяться й подзвонила знайомому, бо в того родич працював на посаді з великими зірками. Це питання вирішилось дуже швидко. Прибіг салабон, дістав нас з черги і відразу доки оформили. По голавах тільки порахували й все. Але то був єдиний раз))) більше я таким не займалась)) малих шкода було..
показати весь коментар
22.01.2026 17:26 Відповісти
на закупці і встановлені камер, теж можна прибарахлитися
показати весь коментар
22.01.2026 17:44 Відповісти
Ну песикам якраз не шкода. Вони реально працюють і хабарі не беруть
показати весь коментар
22.01.2026 18:36 Відповісти
Щоб вам в гробу зарплата була достатня, тварі
показати весь коментар
22.01.2026 17:07 Відповісти
Не мають прикордонники бути хабарниками.
В буцегарню на пожиттєво.
показати весь коментар
22.01.2026 17:12 Відповісти
Так і світі не було таких прикладів щоб громадянина серед вулиці хапали бандити тцк і відвозили на вірну смерть, а в цей час на буковелі гулянки з лярвами неповну, в якщо і була така держава то її давним давно нема і назви її теж.
показати весь коментар
22.01.2026 18:15 Відповісти
З такими ДПСУ та ТЦК +Верховна зрада,прокурори, суди та кабмін нам і ворогів не потрібно
показати весь коментар
22.01.2026 17:46 Відповісти
Куди не ткни - всюди одна "гниль", 35 років пройшло, а совковий менталітет так нікуди і не подівся.
показати весь коментар
22.01.2026 18:18 Відповісти
солдатами в Сталевий кордон чи Помсту
показати весь коментар
22.01.2026 18:57 Відповісти
Граніца на замкє...
показати весь коментар
22.01.2026 19:09 Відповісти
- Граница на замке!
- Ключи находятся у прачки!
Девиз советских пограничников.
показати весь коментар
22.01.2026 20:04 Відповісти
За корупцію, мародерство мільйон і вище розстріл з конфіскацією майна, по закону воєнного часу
показати весь коментар
22.01.2026 19:32 Відповісти
 
 