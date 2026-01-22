"Я намікав, шо зарплата мала. Але до п#зди": викриті НАБУ прикордонники обговорюють хабарі

На оприлюднених НАБУ записах зафіксовано розмови посадовців Держприкордонслужби про отримання хабарів за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, на одному з них зафіксовано розмови, на яких начальник відділу ДПСУ розповідає про одержання 66 тис. євро.

Посадові особи ДПСУ отримали у жовтні 69 тис. євро за дозвіл на перетин кордон 23 авто.





Начальник відділу ДПСУ також надавав вказівки щодо пропуску через кордон двох авто у листопаді 2023 року.







Топпосадовець та начальник відділу ДПСУ обговорюють розподіл хабаря за листопад.





У грудні 2023 року митні органи Угорщини затримали один із мікроавтобусів, в якому виявили 141 500 пачок цигарок, а у лютому 2024 року - ще один.

Начальник відділу ДПСУ обговорював ситуацію із затриманням автівок зі своїм знайомим.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що НАБУ та САП проводять обшук в ексглави ДПСУ Дейнеки.

Нагадаємо, у НАБУ повідомили, що у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.

Серед підозрюваних там фігурує колишній голова ДПСУ.

Також читайте: Дейнеко призначається радником голови МВС та після реабілітації очолить бойовий підрозділ ДПСУ, - Клименко